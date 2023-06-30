ضبط مركب معد لتهريب المهاجرين في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط مركب خشبي معد لتهريب البشر، وفرد بعصابة تهريب في أثناء محاولة العصابة إخراج المركب على الشاطئ الشرقي للمدينة.

وداهمت الدوريات الأمنية المشتركة التابعة لمديرية أمن صبراتة، صباح الخميس، إحدى عصابات تهريب البشر في أثناء محاولتهم إخراج المركب، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وأسفرت المداهمة عن ضبط المركب وسيارة مستعملة لجره، فضلا عن أحد أفراد عصابة التهريب، بعد أن فر بقية العصابة هاربين. وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، حيث أمرت بضرورة البحث والتحري عن باقي المتهمين، لإصدار أوامر القبض بحقهم، وكذلك تحريز المبرزات.

من ضبط مركب لتهريب المهاجرين في صبراتة، 29 يونيو 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من ضبط مركب لتهريب المهاجرين في صبراتة، 29 يونيو 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من ضبط مركب لتهريب المهاجرين في صبراتة، 29 يونيو 2023. (مديرية أمن صبراتة)