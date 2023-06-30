بعد ساعات من العثور عليه.. أمن طرابلس يسلم طفلا تائها لأبيه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، تسليم طفل تائه إلى والده، بعد ساعات من إعلانها العثور عليه قرب الجسر الحديدي في العاصمة.

وأعرب والد الطفل عن شكره وامتنانه لجهود رجال المديرية في رعاية ابنه، واحتوائه خلال فترة البحث عن أهله، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- «أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي

وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عثر رجال أمن على الطفل الذي أفاد بأن اسمه محمد علي العباني، وهو من مدينة الخمس.

ووجه مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بنقل الطفل إلى قسم حماية الأسرة والطفل بالمديرية، حيث خضع للفحص الطبي، وظل بعنايتهم إلى حين تسليمه لأسرته.