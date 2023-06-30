  • Alwasat News
Atwasat

بعد ساعات من العثور عليه.. أمن طرابلس يسلم طفلا تائها لأبيه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 12:49 مساء
بعد ساعات من العثور عليه.. أمن طرابلس يسلم طفلا تائها لأبيه
أفراد قسم حماية الأسرة والطفل بمديرية أمن طرابلس مع الطفل ووالده، 30 يونيو 2023، (أمن طرابلس)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، تسليم طفل تائه إلى والده، بعد ساعات من إعلانها العثور عليه قرب الجسر الحديدي في العاصمة.

وأعرب والد الطفل عن شكره وامتنانه لجهود رجال المديرية في رعاية ابنه، واحتوائه خلال فترة البحث عن أهله، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي

وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عثر رجال أمن على الطفل الذي أفاد بأن اسمه محمد علي العباني، وهو من مدينة الخمس.

ووجه مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بنقل الطفل إلى قسم حماية الأسرة والطفل بالمديرية، حيث خضع للفحص الطبي، وظل بعنايتهم إلى حين تسليمه لأسرته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي
تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي إلى 9 يوليو
تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالتعليم الأساسي ...
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 30 يونيو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 30 يونيو 2023)
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
الانتهاء من تطوير محطة تحويل الكهرباء في جوددائم
الانتهاء من تطوير محطة تحويل الكهرباء في جوددائم...
بعد ساعات من العثور عليه.. أمن طرابلس يسلم طفلا تائها لأبيه
بعد ساعات من العثور عليه.. أمن طرابلس يسلم طفلا تائها لأبيه...
نيجيريا تعلن التدخل لإطلاق 40 مهاجرا محتجزين في ليبيا
نيجيريا تعلن التدخل لإطلاق 40 مهاجرا محتجزين في ليبيا...
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل...
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق ......
المزيد