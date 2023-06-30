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نيجيريا تعلن التدخل لإطلاق 40 مهاجرا محتجزين في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 30 يونيو 2023, 11:49 صباحا
نيجيريا تعلن التدخل لإطلاق 40 مهاجرا محتجزين في ليبيا
مهاجرون في مركز إيواء بالعاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السلطات النيجيرية تدخلها لإطلاق أربعين مهاجرا غير شرعيين من رعاياها من مركز بئر الغنم في ليبيا، بعد أن مر على احتجازهم فيه شهران تقريبا.

وقال القائم بالأعمال في البعثة النيجيرية في ليبيا كبير موسى، أمس الخميس، إن البعثة تدخلت من أجل تسهيل عملية إطلاق المهاجرين، متعهدا بمواصلة رعايتهم حتى إعادتهم إلى بلدهم.

وأكد موسى، في بيان، أنه حذر المهاجرين من التفكير في تكرار رحلة الهجرة المحفوفة بالمخاطر مرة أخرى.

ومن بين النيجيريين المعتقلين أربع وثلاثون امرأة وستة رجال، معظمهم جرى إغراؤهم للسفر إلى ليبيا، أملا في الإبحار إلى أوروبا، لكن انتهى بهم الأمر إلى الاستغلال والعمل القسري.

ترحيل مهاجرين نيجيريين
في 21 يونيو الجاري، أعلن الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد هيثم بالقاسم ترحيل 165 مهاجرا نيجيريا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، في إطار برنامج للعودة الطوعية تنفّذه المنظمة الدولية.

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وقبل أسبوعين، عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء «الاعتقال التعسفي» لآلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، مطالبة السلطات الليبية بوقف هذه الإجراءات، ومعاملة المهاجرين بـ«كرامة» و«إنسانية».

وقالت الأمم المتحدة إنّ المهاجرين يعتقلون بطريقة «تعسّفية»، ويقعون ضحايا في جرائم «قتل وإخفاء قسري وتعذيب» أو حتى لـ«عبودية وعنف جنسي واغتصاب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».

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