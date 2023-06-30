«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، أن الرؤية جيدة، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية، وتكون غربية على ساحل شحات، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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