  • Alwasat News
Atwasat

موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 10:33 صباحا
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى
عناصر مجموعة «فاغنر» في روستوف الروسية، 24 يونيو 2023، (الإنترنت)
alwasat radio

شكك موقع «أتلانتك كاونسل» في سيطرة وزارة الدفاع الروسية على قوات مجموعة «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى حال تجدد الخلافات، بينما رأى أن تركيا ودول أخرى قد تنتهز الوضع كفرصة لممارسة قدر أكبر من الحرية في تلك الأماكن.

وأرجع الموقع الأميركي، في تقرير نُشر أمس الخميس، هدف تمرد رئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين إلى استبدال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، وليس المطالبة بإسقاط الرئيس فلاديمير بوتين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت وزارة الدفاع الروسية «ستنجح في تأكيد سلطتها على قوات مرتزقة فاغنر في أوكرانيا أم أنها ستبقى موالية لبريغوجين».

وبخصوص مصير قوات فاغنر العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت التقرير إلى وجود «عدم يقين» بشأن تلك القضية، إذ إن قوات بريغوجين منتشرة في ليبيا منذ العام 2018، إلى جانب العديد من الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وبوركينا فاسو.

صعوبة التأكد من سيطرة موسكو على «فاغنر»
يرى التقرير الأميركي أنه من الصعب التيقن من قدرة وزارة الدفاع الروسية على السيطرة على قوات «فاغنر» العاملة في عدة مناطق «إذا قررت الأخيرة المقاومة». وأضاف الموقع الأميركي: «قد يكون من المستحيل تأكيد مثل هذه السيطرة في ليبيا وأماكن أخرى في أفريقيا، حيث وجود فاغنر أكبر بكثير من أي وجود عسكري روسي نظامي».

وأوضح أن إضعاف أو تقليل قدرة «فاغنر» سيؤثر على حلفاء روسيا المحليين مثل القائد العام للقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وقائد قوات الدعم السريع السودانية حميدتي، وهو ما لن يقبلوه، خصوصا أن الأخيرين لا يملكان أي ضمانات بأن وزارة الدفاع الروسية ستُكمل من حيث انتهت قوات «فاغنر».

تركيا تنتهز الفرصة
يرجح التقرير الأميركي انتهاز تركيا فرصة الخلاف بين «فاغنر» والسلطات الرسمية بموسكو في ممارسة قدر أكبر من الحرية في الأماكن التي تدعم فيها روسيا وتركيا أطرافا متعارضة مثل ليبيا وسورية، والصراع الإقليمي بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا
لافروف: فاغنر في ليبيا «على أساس تجاري»

كما يرى أن إيران، في ظل احتمال تراجع التركيز الروسي على سورية، قد تنظر إلى الأمر أكثر من مجرد فرصة لزيادة نشاطها هناك، وقد تعتبر أنه من الضروري القيام بذلك، خوفا من أن يبدأ النظام السوري في الانهيار بطريقة أخرى.

كما قد يؤدي تركيز بوتين على الشؤون الداخلية والحرب في أوكرانيا إلى تسريع التوجه بين حكومات الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك الموجودة في الخليج الغني بالنفط، للنظر إلى الصين، وليس روسيا، على أنها قوة موازنة للولايات المتحدة.

وأخيرا، يعتقد «أتلانتك كاونسل» أن تمرد فاغنر سيجبر حكومات الشرق الأوسط على خفض توقعاتها حول ما يمكن لروسيا تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين أن تفعله لهم، وتعديل سياساتهم الخارجية وفقا لهذا الأمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر

ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مستشفى الجلاء في بنغازي يستقبل 425 مصابا جراء ذبح الأضاحي أول أيام عيد الأضحى
مستشفى الجلاء في بنغازي يستقبل 425 مصابا جراء ذبح الأضاحي أول ...
«الكهرباء»: شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس – أبوعرقوب»
«الكهرباء»: شد الأسلاك بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس – أبوعرقوب»
ضبط متهم بقضية قتل في غوط الشعال
ضبط متهم بقضية قتل في غوط الشعال
إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون
إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
المزيد
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق أخرى
موقع أميركي يشكك في سيطرة موسكو على «فاغنر» في ليبيا ومناطق ......
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 30 يونيو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 30 يونيو 2023)...
تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالتعليم الأساسي والثانوي إلى 9 يوليو
تأجيل امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالتعليم الأساسي ......
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي
«أمن طرابلس»: العثور على طفل تائه قرب الجسر الحديدي...
إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون
إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون...
المزيد