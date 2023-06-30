حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 30 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على المناطق الغربية، بينما تكون معتدلة على المناطق الشرقية.

وأظهرت نشرة الأرصاد الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا، خصوصا على المنطقة الوسطى والدواخل، ثم تتراجع تدريجيا بدايةً من فترة المساء على الساحل الغربي، ويشمل التراجع يوم الأحد معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من الغد، خصوصا على الخليج وسهل بنغازي، ثم تتراجع من مساء يوم الأحد.