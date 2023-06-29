استمرار عمل منظومة تعبئة الغاز الفورية أمام مستودع طرابلس النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، استمرار عمل منظومة تعبئة الغاز الفورية أمام مستودع طرابلس النفطي، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة ليلاً لثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ونوهت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم يعود العمل بالوردية الاعتيادية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساء.

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ونشرت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» كميات الوقود وغاز الطهي الموزعة ليوم الثلاثاء على مختلف المحطات والمناطق بجميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن سعر بيع اسطوانة غاز الطهي المعتمدة من قبل الشركة هي 2 دينار.