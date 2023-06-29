«الهلال الأحمر» تنتشل جثة مهاجر من شاطئ توكرة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل متطوعون تابعون لفرع جمعية الهلال الأحمر في توكرة، جثة تعود لمهاجر من على شواطى المنطقة الواقعة شرق ليبيا، مساء أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر فرع توكرة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن غرفة عمليات تابعة لها تلقت بلاغاً مساء أمس من قبل الجهات الأمنية بظهور الجثة على شاطئ المنطقة.

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وأكدت الجمعية أن فريقاً تابعاً لها تحرك باتجاه موقع البلاغ وقام بانتشال الجثة بعد أخذ علامتها ونقلها بالتعاون مع السلطات المحلية بالبلدية.

ونوّهت جمعية الهلال الأحمر فرع توكرة إلى أن إدارة الفرع جهزت برنامج الحضور وساعات الاستجابة خلال يوم عيد الأضحى المبارك بشكل مسبق بالتنسيق مع المتطوعين.

متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال جثة مهاجر من شاطئ توكرة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (الهلال الأحمر فرع توكرة)

متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال جثة مهاجر من شاطئ توكرة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (الهلال الأحمر فرع توكرة)

متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال جثة مهاجر من شاطئ توكرة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (الهلال الأحمر فرع توكرة)