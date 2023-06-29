«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «واشنطن بوست» أن مجموعة «فاغنر» تنشط في خمسة مجالات داخل ليبيا، منها ما هو سياسي واقتصادي، مع استخراج واستكشاف موارد الطاقة.

وتساءلت الجريدة الأميركية، في تقريرها أمس الأربعاء، عن مستقبل المجموعة «غير المؤكد» بعد أن أوقف مؤسس الشركة وقائدها، يفغيني بريغوجين يوم السبت الماضي تمردا استمر 24 ساعة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقرير الأميركي أشار إلى تقديم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الضمانات، على الأقل في المدى القريب، لعملاء «فاغنر»، وقال لقناة «روسيا اليوم» إن المدربين والمتعاقدين العسكريين الخاصين سيبقون في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهما معقلان استراتيجيان لروسيا و«فاغنر» في أفريقيا.

ما مستقبل «فاغنر» بعد التمرد؟

لكن ما ستبدو عليه عمليات «فاغنر» في أعقاب التمرد يظل موضع تساؤل؟ وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحفية الإثنين الماضي إنهم «لا يعرفون ما الذي سيحدث لفاغنر».

وتعهد بريغوجين يوم الإثنين في رسالة عبر «تلغرام» بمواصلة عمليات فاغنر من بيلاروسيا، وذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانب بريغوجين يمكنهم الذهاب إلى بيلاروسيا أو الانضمام إلى قوات الأمن الروسية أو العودة إلى ديارهم.

5 مجالات لـ«فاغنر» في ليبيا

وأكدت «واشنطن بوست» أن تمرد بريغوجين كان يتعلق بوحدات من المرتزقة في أوكرانيا لكن مقاتلي «فاغنر» ظهروا على مدى السنوات التسع الماضية في عدة دول من بينها ليبيا، التي ينشطون فهيا عبر خمسة مجالات هي «التدريب وتقديم المعدات والحماية وتقديم الخدمات اللوجستية» إضافة إلى هدف اقتصادي يتعلق بالموارد النفطية للدولة، وآخر سياسي بتقديم النصح لحلفائها المحليين.

- لافروف: «فاغنر» ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى

كما بدأت فاغنر العمل في السودان في العام 2017، إذ قدمت المشورة لقادة الحكومة وجهزت قوات الأمن ودربتها، وفقًا لوثيقة استخباراتية أميركية مسربة اطلعت عليها «واشنطن بوست» ولدى بريغوجين أيضا صلات بشركة سودانية لديها امتيازات تعدين وتصنيع الذهب.

وعمل مرتزقة فاغنر مع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تخوض منذ أبريل معركة شرسة للسيطرة على البلاد. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في مايو شركة «فاغنر» بتزويد قوات الدعم السريع بصواريخ أرض جو.