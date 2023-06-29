  • Alwasat News
Atwasat

«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 02:04 مساء
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا
قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت «واشنطن بوست» أن مجموعة «فاغنر» تنشط في خمسة مجالات داخل ليبيا، منها ما هو سياسي واقتصادي، مع استخراج واستكشاف موارد الطاقة.

وتساءلت الجريدة الأميركية، في تقريرها أمس الأربعاء، عن مستقبل المجموعة «غير المؤكد» بعد أن أوقف مؤسس الشركة وقائدها، يفغيني بريغوجين يوم السبت الماضي تمردا استمر 24 ساعة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والتقرير الأميركي أشار إلى تقديم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعض الضمانات، على الأقل في المدى القريب، لعملاء «فاغنر»، وقال لقناة «روسيا اليوم» إن المدربين والمتعاقدين العسكريين الخاصين سيبقون في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهما معقلان استراتيجيان لروسيا و«فاغنر» في أفريقيا.

ما مستقبل «فاغنر» بعد التمرد؟
لكن ما ستبدو عليه عمليات «فاغنر» في أعقاب التمرد يظل موضع تساؤل؟ وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحفية الإثنين الماضي إنهم «لا يعرفون ما الذي سيحدث لفاغنر».

وتعهد بريغوجين يوم الإثنين في رسالة عبر «تلغرام» بمواصلة عمليات فاغنر من بيلاروسيا، وذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانب بريغوجين يمكنهم الذهاب إلى بيلاروسيا أو الانضمام إلى قوات الأمن الروسية أو العودة إلى ديارهم.

5 مجالات لـ«فاغنر» في ليبيا
وأكدت «واشنطن بوست» أن تمرد بريغوجين كان يتعلق بوحدات من المرتزقة في أوكرانيا لكن مقاتلي «فاغنر» ظهروا على مدى السنوات التسع الماضية في عدة دول من بينها ليبيا، التي ينشطون فهيا عبر خمسة مجالات هي «التدريب وتقديم المعدات والحماية وتقديم الخدمات اللوجستية» إضافة إلى هدف اقتصادي يتعلق بالموارد النفطية للدولة، وآخر سياسي بتقديم النصح لحلفائها المحليين.

لافروف: «فاغنر» ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى

كما بدأت فاغنر العمل في السودان في العام 2017، إذ قدمت المشورة لقادة الحكومة وجهزت قوات الأمن ودربتها، وفقًا لوثيقة استخباراتية أميركية مسربة اطلعت عليها «واشنطن بوست» ولدى بريغوجين أيضا صلات بشركة سودانية لديها امتيازات تعدين وتصنيع الذهب.

وعمل مرتزقة فاغنر مع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تخوض منذ أبريل معركة شرسة للسيطرة على البلاد. واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في مايو شركة «فاغنر» بتزويد قوات الدعم السريع بصواريخ أرض جو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»

«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 29 يونيو 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 29 يونيو 2023)
«العالمية لمناهضة التعذيب» تدين «القمع الممنهج» للمؤسسات المدنية في ليبيا
«العالمية لمناهضة التعذيب» تدين «القمع الممنهج» للمؤسسات المدنية ...
خسارة ثانية للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في بطولة الألعاب الأفريقية
خسارة ثانية للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية في بطولة الألعاب ...
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
لافروف: المجتمع الدولي حول ليبيا إلى ثقب أسود
لافروف: المجتمع الدولي حول ليبيا إلى ثقب أسود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا
«واشنطن بوست» تكشف نشاط «فاغنر» في 5 مجالات داخل ليبيا...
مدير مركز تنمية الصادرات يشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات
مدير مركز تنمية الصادرات يشارك في افتتاح معرض كوريا للواردات...
منظمة الهجرة: الطريق التونسي للهجرة أصبح أكثر خطرا من المسار الليبي
منظمة الهجرة: الطريق التونسي للهجرة أصبح أكثر خطرا من المسار......
لافروف: المجتمع الدولي حول ليبيا إلى ثقب أسود
لافروف: المجتمع الدولي حول ليبيا إلى ثقب أسود...
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...
المزيد