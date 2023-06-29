حالة الطقس في ليبيا (الخميس 29 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية خصوصا الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بوجه عام وتتكاثر السحب يوم السبت على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول يوم السبت إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتتراوح بين 37 و40 درجة مئوية على الدواخل وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين وتنخفض من مساء يوم السبت خصوصا على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الساحلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية على معظم المناطق، وتكون على أجدابيا 34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين خصوصا على الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على غات والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.