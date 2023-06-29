روشتة بريطانية لقطاع النفط: «حوافز ضريبية» لجذب استثمارات الطاقة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أكد تقرير بريطاني أن جذب الاستثمار الأجنبي إلى سوق الطاقة في ليبيا يتطلب نهجا متعدد الأوجه يعالج التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، ويركز على حل الأزمة السياسية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات انعدام الاستقرار السياسي المستمر في ليبيا على سوق الطاقة المحلية، لافتا إلى التحديات العديدة بعيدة المدى التي تواجه قطاع النفط والغاز، وتؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج النفطي والصادرات.

ولفت التقرير الذي نشره موقع «إنرجي بورتال»، ومقره بريطانيا، هذا الأسبوع إلى أن قطاع الطاقة في ليبيا عانى من فترة صاخبة خلال السنوات الماضية، مع عدم الاستقرار السياسي والصراع المسلح؛ ما أثر بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز في البلاد. لكن على الرغم من تلك التحديات لا تزال ليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.

النفط الليبي والفوضى السياسية

ويعد تراجع إنتاج النفط الليبي أحد أبرز تداعيات الفوضى السياسية - حسب التقرير- إذ كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبيل العام 2011، مما جعلها ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. ومنذ وقتها، انهار الإنتاج النفطي إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا نتيجة الهجمات المسلحة المتكررة على البنية التحتية النفطية، وإضراب العمال، والخلافات السياسية على تقاسم الإيرادات النفطية.

وعلى الرغم من تعافي الإنتاج النفطي، حتى وصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا بالعام 2020، فإن انعدام الاستقرار السياسي المستمر جعل من الصعب الحفاظ على مستوى ثابت من الإنتاج.

الصادرات النفطية

كان لاضطراب الإنتاج النفطي تأثير سلبي كبير على القدرات التصديرية، مع الاستهداف المتكرر لموانئ التصدير وأنابيب نقل النفط والغاز من قِبل الفصائل المتنافسة، الساعية لفرض سيطرتها على تجارة النفط المربحة.

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ولفت التقرير إلى أن عددا من منشآت تصدير النفط الرئيسية أغلقت موقتا في ليبيا خلال السنوات الماضية بسبب الحصار والهجمات المسلح والتخريب، مما قوض قدرة ليبيا على تحقيق العائد المستهدف من مواردها الهيدروكربونية. وتسبب تراجع الصادرات النفطية في انخفاض ملحوظ باحتياطات النقد الأجنبية، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، وجعلها تعتمد بشكل أكبر على الدعم المالي الخارجي.

غياب الاستثمار في القطاع النفطي

في شأن آخر، يشير التقرير إلى أن غياب الاستثمار في قطاع النفط والغاز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع، مرجعا ذلك إلى الأزمة السياسية والأمنية المستمرة. ونتيجة ذلك، تزايدت مخاوف شركات النفط الدولية، التي هرعت في السابق إلى ليبيا، للاستفادة من احتياطاتها النفطية الهائلة، من العودة للاستثمار هناك بسبب المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئة متقلبة مثل ليبيا، على حد وصف التقرير

وقد قلصت شركات النفط الدولية عملياتها في ليبيا أو انسحبت تماما منها، مما ترك مؤسسة النفط الوطنية أمام ضغوط متزايدة، للحفاظ على البنية التحتية النفطية وتطويرها. ويقول التقرير: «غياب الاستثمار لم يؤد فقط إلى تعطيل نمو القطاع النفطي، بل أثار المخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل لموارد ليبيا الهيدروكربونية».

وفيما تسعى ليبيا لإعادة بناء اقتصادها وإرساء الاستقرار السياسي، يؤكد التقرير أن جذب الاستثمار الأجنبي للعمل في قطاع الطاقة المحلي يتطلب عدة استراتيجيات يمكن تبني أي منها، وأولها التركيز على خلق بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، إذ تسبب الصراع المستمر وانعدام الرؤية السياسية في إبعاد المستثمرين المحتملين، بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بالعمل في بيئة متقلبة مثل ليبيا.

حل قضية الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة

ولحل تلك المعضلة، يتعين على الحكومة الليبية العمل أولا على إنشاء إطار عمل سياسي مستقر، يوفر الضمانات الأمنية اللازمة للمستثمرين. ويشمل ذلك على الأرجح الانخراط في حوار مع الفصائل المختلفة، والعمل صوب تسوية سياسية شاملة، يمكنها تمهيد الطريق أمام استقرار طويل الأجل.

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

سيكون على السلطات الليبية كذلك، حسب تقرير «إنرجي بورتال»، التعامل مع قضية الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة. ويشير التقرير إلى أن قطاع الطاقة الليبي عانى لسنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، حيث يجرى عادة توزيع عائدات النفط بين الفصائل المختلفة وبعض الأفراد.

ولجذب الاستثمار الأجنبي، سيكون على الحكومة الليبية إظهار التزامها بالشفافية والحوكمة الجيدة، وضمان استخدام عائدات النفط لصالح الدولة بأكملها، وليس لصالح فصائل معنية. ويمكن تحقيق ذلك عبر تطبيق أطر تنظيمية قوية، وإنشاء أجهزة رقابية مستقلة، وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة العائدات النفطية.

تطوير البنية التحتية للنفط

يتطرق التقرير البريطاني إلى قضية مهمة أخرى، وهي البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، ويؤكد أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن البنية التحتية عانت من الدمار والتخريب نتيجة سنوات من الصراع، واستهداف المنشآت النفطية على يد الفصائل المتناحرة.

ولضمان عمل سلس لقطاع الطاقة في ليبيا، يتعين على السلطات الاستثمار في إصلاح وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك خطوط نقل الإنتاج والمصافي ومنشآت تكرير النفط وموانئ التصدير. هذه الخطوات لن تساعد فحسب في زيادة الإنتاج النفطي، لكن أيضا إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين المحتملين بالتزام الدولة بتطوير قطاعها النفطي.



تقديم شروط ومحفزات ضريبية جذابة

يوصي التقرير السلطات الليبية بتقديم شروط ومحفزات ضريبية للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه «بالنظر إلى المخاطر المرتفعة المرتبطة بالاستثمار في قطاع الطاقة الليبي، من الضروري تقديم شروط تنافسية لجذب المستثمرين».

ويمكن أن تشمل تلك الشروط والحوافز، حسب التقرير، اتفاقات مشاركة في الإنتاج النفطي، أو إعفاءات ضريبية، أو حوافز مالية أخرى يمكن أن تساعد في تعويض المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومن خلال تقديم شروط جذابة، يمكن لليبيا التنافس بشكل متكافئ مع الدول الأخرى المنتجة للنفط وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.