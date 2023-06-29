  • Alwasat News
Atwasat

روشتة بريطانية لقطاع النفط: «حوافز ضريبية» لجذب استثمارات الطاقة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الخميس 29 يونيو 2023, 07:23 صباحا
روشتة بريطانية لقطاع النفط: «حوافز ضريبية» لجذب استثمارات الطاقة إلى ليبيا
منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

أكد تقرير بريطاني أن جذب الاستثمار الأجنبي إلى سوق الطاقة في ليبيا يتطلب نهجا متعدد الأوجه يعالج التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد، ويركز على حل الأزمة السياسية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات انعدام الاستقرار السياسي المستمر في ليبيا على سوق الطاقة المحلية، لافتا إلى التحديات العديدة بعيدة المدى التي تواجه قطاع النفط والغاز، وتؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج النفطي والصادرات.
ولفت التقرير الذي نشره موقع «إنرجي بورتال»، ومقره بريطانيا، هذا الأسبوع إلى أن قطاع الطاقة في ليبيا عانى من فترة صاخبة خلال السنوات الماضية، مع عدم الاستقرار السياسي والصراع المسلح؛ ما أثر بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز في البلاد. لكن على الرغم من تلك التحديات لا تزال ليبيا من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.

النفط الليبي والفوضى السياسية
ويعد تراجع إنتاج النفط الليبي أحد أبرز تداعيات الفوضى السياسية - حسب التقرير- إذ كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبيل العام 2011، مما جعلها ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. ومنذ وقتها، انهار الإنتاج النفطي إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا نتيجة الهجمات المسلحة المتكررة على البنية التحتية النفطية، وإضراب العمال، والخلافات السياسية على تقاسم الإيرادات النفطية.

وعلى الرغم من تعافي الإنتاج النفطي، حتى وصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا بالعام 2020، فإن انعدام الاستقرار السياسي المستمر جعل من الصعب الحفاظ على مستوى ثابت من الإنتاج.

الصادرات النفطية
كان لاضطراب الإنتاج النفطي تأثير سلبي كبير على القدرات التصديرية، مع الاستهداف المتكرر لموانئ التصدير وأنابيب نقل النفط والغاز من قِبل الفصائل المتنافسة، الساعية لفرض سيطرتها على تجارة النفط المربحة.

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ولفت التقرير إلى أن عددا من منشآت تصدير النفط الرئيسية أغلقت موقتا في ليبيا خلال السنوات الماضية بسبب الحصار والهجمات المسلح والتخريب، مما قوض قدرة ليبيا على تحقيق العائد المستهدف من مواردها الهيدروكربونية. وتسبب تراجع الصادرات النفطية في انخفاض ملحوظ باحتياطات النقد الأجنبية، مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا، وجعلها تعتمد بشكل أكبر على الدعم المالي الخارجي.

غياب الاستثمار في القطاع النفطي
في شأن آخر، يشير التقرير إلى أن غياب الاستثمار في قطاع النفط والغاز أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذا القطاع، مرجعا ذلك إلى الأزمة السياسية والأمنية المستمرة. ونتيجة ذلك، تزايدت مخاوف شركات النفط الدولية، التي هرعت في السابق إلى ليبيا، للاستفادة من احتياطاتها النفطية الهائلة، من العودة للاستثمار هناك بسبب المخاطر المرتبطة بالعمل في بيئة متقلبة مثل ليبيا، على حد وصف التقرير

وقد قلصت شركات النفط الدولية عملياتها في ليبيا أو انسحبت تماما منها، مما ترك مؤسسة النفط الوطنية أمام ضغوط متزايدة، للحفاظ على البنية التحتية النفطية وتطويرها. ويقول التقرير: «غياب الاستثمار لم يؤد فقط إلى تعطيل نمو القطاع النفطي، بل أثار المخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل لموارد ليبيا الهيدروكربونية».

وفيما تسعى ليبيا لإعادة بناء اقتصادها وإرساء الاستقرار السياسي، يؤكد التقرير أن جذب الاستثمار الأجنبي للعمل في قطاع الطاقة المحلي يتطلب عدة استراتيجيات يمكن تبني أي منها، وأولها التركيز على خلق بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين، إذ تسبب الصراع المستمر وانعدام الرؤية السياسية في إبعاد المستثمرين المحتملين، بالنظر إلى المخاطر المتعلقة بالعمل في بيئة متقلبة مثل ليبيا.

حل قضية الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة
ولحل تلك المعضلة، يتعين على الحكومة الليبية العمل أولا على إنشاء إطار عمل سياسي مستقر، يوفر الضمانات الأمنية اللازمة للمستثمرين. ويشمل ذلك على الأرجح الانخراط في حوار مع الفصائل المختلفة، والعمل صوب تسوية سياسية شاملة، يمكنها تمهيد الطريق أمام استقرار طويل الأجل.

للاطلاع على العدد المزدوج 396-397 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

سيكون على السلطات الليبية كذلك، حسب تقرير «إنرجي بورتال»، التعامل مع قضية الشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة. ويشير التقرير إلى أن قطاع الطاقة الليبي عانى لسنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، حيث يجرى عادة توزيع عائدات النفط بين الفصائل المختلفة وبعض الأفراد.
ولجذب الاستثمار الأجنبي، سيكون على الحكومة الليبية إظهار التزامها بالشفافية والحوكمة الجيدة، وضمان استخدام عائدات النفط لصالح الدولة بأكملها، وليس لصالح فصائل معنية. ويمكن تحقيق ذلك عبر تطبيق أطر تنظيمية قوية، وإنشاء أجهزة رقابية مستقلة، وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة العائدات النفطية.

تطوير البنية التحتية للنفط
يتطرق التقرير البريطاني إلى قضية مهمة أخرى، وهي البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، ويؤكد أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن البنية التحتية عانت من الدمار والتخريب نتيجة سنوات من الصراع، واستهداف المنشآت النفطية على يد الفصائل المتناحرة.
ولضمان عمل سلس لقطاع الطاقة في ليبيا، يتعين على السلطات الاستثمار في إصلاح وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك خطوط نقل الإنتاج والمصافي ومنشآت تكرير النفط وموانئ التصدير. هذه الخطوات لن تساعد فحسب في زيادة الإنتاج النفطي، لكن أيضا إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين المحتملين بالتزام الدولة بتطوير قطاعها النفطي.

تقديم شروط ومحفزات ضريبية جذابة
يوصي التقرير السلطات الليبية بتقديم شروط ومحفزات ضريبية للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه «بالنظر إلى المخاطر المرتفعة المرتبطة بالاستثمار في قطاع الطاقة الليبي، من الضروري تقديم شروط تنافسية لجذب المستثمرين».

ويمكن أن تشمل تلك الشروط والحوافز، حسب التقرير، اتفاقات مشاركة في الإنتاج النفطي، أو إعفاءات ضريبية، أو حوافز مالية أخرى يمكن أن تساعد في تعويض المخاطر المرتبطة بالاستثمار. ومن خلال تقديم شروط جذابة، يمكن لليبيا التنافس بشكل متكافئ مع الدول الأخرى المنتجة للنفط وزيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

بناء علاقات قوية مع شركات النفط الدولية
وأخيرا، يوصى تقرير الموقع البريطاني ليبيا ببناء علاقات قوية مع شركات الطاقة الدولية والمستثمرين. يمكن تحقيق ذلك عبر الانخراط المنتظم مع أصحاب المصلحة في الصناعة، والمشاركة في منتديات الطاقة الدولية، وإقامة شراكات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمية.
ومن خلال تعزيز العلاقات القوية مع الشركاء الدوليين، يمكن لليبيا تحقيق الخبرة والحصول على التكنولوجيا ورأس المال الذي يمكن أن يساعد في دفع تطوير قطاع الطاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو

روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال ...
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»

«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
عون: تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء المستوردين
عون: تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرضنا لاحتمال فقدان العملاء ...
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
هيئة الحج تتكفل بذبح الهدي عن الحجاج الليبيين
هيئة الحج تتكفل بذبح الهدي عن الحجاج الليبيين
وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة
وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
وفاة مصري غرقا في سرت
وفاة مصري غرقا في سرت...
روشتة بريطانية لقطاع النفط: «حوافز ضريبية» لجذب استثمارات الطاقة إلى ليبيا
روشتة بريطانية لقطاع النفط: «حوافز ضريبية» لجذب استثمارات ......
«العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا».. كتاب في تداعيات الحرب الأهلية على نسيج المجتمع
«العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا».. كتاب في تداعيات الحرب ......
وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة
وفاة ثاني حاج ليبي في مكة المكرمة...
هيئة الحج تتكفل بذبح الهدي عن الحجاج الليبيين
هيئة الحج تتكفل بذبح الهدي عن الحجاج الليبيين...
المزيد