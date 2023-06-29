«العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا».. كتاب في تداعيات الحرب الأهلية على نسيج المجتمع

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عقد معهد «كارنيغي» للشرق الأوسط جلسة حوارية مفتوحة عبر خاصية مكالمة الفيديو، ناقش خلالها مع عدد من الباحثين نتائج ما توصلوا إليه في كتاب مشترك بشأن العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا، وتأثير حلقات العنف المتتالية على العلاقات بين المكونات الاجتماعية المختلفة.

والكتاب، الذي يحمل عنوان: «العنف والتحول الاجتماعي في ليبيا» صدر في يونيو الجاري، وهو من إصدارات دار هيرست للنشر، ويركز علي العنف وكيف تغير المجتمع الليبي منذ العام 2011 عبر تسعة فصول يتناول كل منها سياقا وقضية مختلفة.

العنف متعدد الجوانب في ليبيا

بدأت الباحثة فيرجيني كولومبير، المنسقة العلمية لمنصة البحر الأبيض المتوسط في جامعة «لويس جويدو كارلي» في إيطاليا، المناقشة حول الكتاب، وشرحت أن أهم ما ركز عليه هو العنف متعدد الجوانب في ليبيا، وهو أحد القضايا التي لم تحظ بالبحث الكافي.

وأضافت أنه «لهذا كان للحرب في بنغازي على وجه الخصوص تأثير كبير على مسار الصراع في ليبيا». وتابعت أن أحد جوانب التركيز في الكتاب كان على العلاقات الاجتماعية المتغيرة في سبها، وتأثير تلك التغيرات على منطقة الجنوب ككل. كما تطرق الكتاب إلى الإصلاحات الدستورية، والقطاع العام في ليبيا، إضافة إلى الشباب والأدوار الجندرية، حسب الباحثة.

وقالت كولومبير: «غالبية الجوانب المتعلقة بالتحول الاجتماعي لم تحظ بالنقاش الكافي، وهي من الجوانب الحيوية لأن تأثير العنف كان أحد مجالات الجدل في ليبيا، فهو لم يكن مدمرا بالشكل الكامل، بل ترك تأثيرا عميقا على العلاقات الاجتماعية، كما أنه كان السبب وراء تحويل وخلق علاقات اجتماعية جديدة». وتابعت: «لهذا كانت إحدى نقاط البحث هي كيف حول العنف الولاءات المختلفة وهويات المجموعات».

عناصر النظام السابق تظهر مجددا

تطرق الكتاب أيضًا إلى عودة بعض عناصر النظام السابق إلى الظهور مجددا في الحياة السياسية، فبعضهم تولى مناصب قيادية، وهنا لفتت الباحثة كولومبير إلى المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وقالت: «هذا يعكس التغيرات التي حدثت على المستوى الإقليمي أيضا مثل تونس ومصر على سبيل المثال، حيث تولت من جديد عناصر النظام السابق مناصب قيادية».

وأضافت «هناك تفسير سهل لهذا الظهور وهو أن مراحل الصراع المختلفة في 2011 و2014 و2019 سببت عنفا وانعداما للأمن، ما أسهم في تغذية صورة أكثر إيجابية لعناصر النظام السابق».

ثم تابعت «لكن في الحقيقة، أدركنا أنه لم ينجح كل عناصر النظام السابق في بناء نفوذ، وكان السؤال: ما هي العوامل المحددة لهذه العودة؟.. إذ وجدنا أن كل المجتمعات أو المجموعات التي كان يُنظر على أنها داعمة للقذافي لم تكن تلعب دورًا رئيسيًا في النظام.. وفي نهاية الحرب، وجدنا أن المناطق التي كانت داعمة للقذافي عسكريا جرى اعتبارها مؤيدة للنظام السابق، وهو موقف سياسي».

وذكرت أيضا: «هناك أيضا مجتمعات محلية بأكملها اعتبرت في معسكر النظام السابق ليس بدافع الموقف السياسي أو الاختيار الشخصي، لكن بدافع الهوية الجماعية، وتلك ظاهرة ملفتة للغاية وكان لها تأثير كبير على التحول الاجتماعي، لأنها حصرت مجموعات كاملة في مظلة هوية اجتماعية من الصعب الخروج منها على مدار سنوات».

وقالت إن «المثير هو كيف تطورت عناصر النظام السابق خلال مراحل الصراع المختلفة»، موضحة: «نقطة التحول الرئيسية المشتركة لكل المجتمعات المحلية في ليبيا كانت الفترة بين 2014- 2018. حيث أظهرت عناصر النظام السابق تغييرا، وأصبحت المجتمعات المحسوبة على النظام السابق تتطلع إلى طرابلس وترغب في استعادة نفوذها، وحاولت الاستفادة من الانقسام المؤسسي بين شرق البلاد وغربها...وفي المقابل سعى المعسكران في الشرق والغرب إلى جذب عناصر النظام السابق إلى صفوفهما».

- صحف عربية: حرب الشائعات تهدد النسيج الاجتماعي الليبي

- علاقة التحولات الاجتماعية بالفكر والثقافة

دور الشباب في التحول الاجتماعي بعد ثورة العام 2011

في شأن آخر، ركز المتخصص في الحوكمة والجريمة المنظمة الباحث عمادالدين بادي، على دور الشباب على وجه الخصوص في الثورة وعملية التحول التي تلت، وكذلك تأثرهم بحلقات العنف على مدار الـ12 عاما الماضية.

وقال بادي وهو عضو في المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة في أفريقيا إن «أحد فصول الكتاب الذي عملت عليه شكل تحديا لي على وجه الخصوص، لأني كنت جزءا من هذا الجيل الذي عايش الأزمة.. وربما كان الجزء الأصعب هو نقل هذه القضية من وجهة نظر المراقب».

وأضاف: «ما حاولت فعله هو النظر إلى التوجهات المختلفة التي عايشها الشباب منذ العام 2011 حتى الآن...و لم يكن هناك نقاش واسع عن تجارب الشباب من وجهة نظر أكاديمية في ليبيا. هذا الفصل مهم بشكل خاص لأن الشباب يمثل جزءا كبيرا من الشعب الليبي».

كما ذكر أن «التحدي الخاص بالنسبة لي هو أنه بعد مرور 12 عاما على الثورة، هناك ليبيون جدد، وهم الجيل الأصغر، بينما هناك تباين كبير بين الليبيين الأكبر سنا، بسبب وجهات النظر التي تعرضوا لها في السياسة والإعلام والخبرات الاجتماعية».

دور المرأة في ليبيا وتأثرها بالعنف

أما الباحثة في منصة الشرق الأوسط في جامعة «لويس» للحوكمة بإيطاليا، ريم إبراهيم، فكان تركيزها في الكتاب على دور المرأة في المجتمع الليبي، وتأثرها بجولات العنف منذ الثورة بالعام 2011، وعلى الأدوار الجندرية والتغيرات التي طرأت على دور المرأة خلال الصراع.

كما فحصت التغيرات التي طرأت على أدوار المرأة في ليبيا نتيجة تداعيات الأحداث. وقالت: «النقاش الرئيسي في هذا الفصل ينقسم إلى جزءين، المرأة في الأماكن العامة والخاصة، وكيف أجبر الصراع العائلات إلى ابتكار نظام حماية على المرأة خارج الأنظمة الأمنية الرسمية».

وقارنت الباحثة وضع المرأة في ليبيا في ظل الصراع القائم من خلال صورتين، إحداهما لطوابير طويلة من النساء ينتظرن أمام أحد المصارف لصرف الرواتب، معلقة أن الصورة لم تجذب أي اعتراضات من أي جانب أو فصيل، لأنها باتت من المشاهد الاعتيادية في ليبيا.

فيما كانت الصورة الثانية لمجموعة من السيدات يمارسن رياضة اليوجا على الشاطئ، ولفتت الباحثة إلى أنها كانت آخر صورة لهن قبل تعرض المجموعة المسؤولة عن تنظيم الحدث إلى التهديد المباشر. وقالت: «التحكم الاجتماعي لدور المرأة يدعمه النفوذ المتنامي لوجهات النظر الدينية المتشددة، التي تفضل تقييد تحركات المرأة في المناطق العامة».

وفي سياق الحديث عن تأثر دور المرأة الليبية بالصراع والعنف، قالت الباحثة: «بعد العام 2011، كانت المرأة مطالبة بالمشاركة، لأهمية دورها العام في المعركة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كضرورة مجتمعية أكثر من كونها إيمانا بتلك الحقوق».

ولفتت الباحثة ريم إبراهيم إلى أنه في المناخ الخاص، كان دور النساء مهما داخل العائلة، و كن أعمدة الأزمات العائلية، والداعم المالي خلال الأزمات، ما أرسى بعض التوازن في دور المرأة مقارنة بدور الرجل، من خلال المشاركة في عملية صنع القرار وحل مشكلات العائلة.

لكنها نوهت إلى أن التحكم الاجتماعي ما زال يحد من دور السيدات في الأماكن الخاصة، وفي بعض الأحيان يكون على السيدات دفع الأموال للاستمتاع بالأماكن الخاصة. فلا يمكن للسيدات على سبيل المثال الاستمتاع بحرية بالشواطئ أو التنزه في الشوارع مقارنة بالرجال.

وفي النهاية، وجدت الباحثة أن الصراع في ليبيا له تأثير مزدوج على المرأة، من حيث الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن. مشيرة إلى أن «التحول الاجتماعي جعل المرأة تبحث عن أدوار جديدة، وعن كسر الأنماط الاجتماعية، أو العمل للتكيف مع أدوارها المقيدة حاليا».

كما ذكرت أن «انعدام الأمن خلق لدى المرأة الليبية الحاجة إلى الحماية الاجتماعية في وجود المؤسسة الأمنية الرسمية، وهذا مكن دور الفصائل المسلحة والفصائل المتشددة، الذين يُعتبرون من وجهة نظر المجتمع «الحامي الرئيسي للعائلات».

الحرب المعقدة في بنغازي

من جانبه، تحدث الباحث في شؤون الشرق الأوسط في معهد «كارنيغي» للشرق الأوسط فريدريك ويري عن التداعيات الاجتماعية للحرب في مدينة بنغازي، وقال: « إن الفصل الخاص بي في الكتاب يقدم سردا تاريخيا للحرب في بنغازي منذ العام 2014 إلى 2018، وعملية الكرامة، ويركز على الكيفية التي أسهم بها العنف في تحويل مشهد العلاقات الاجتماعية في ليبيا وخصوصا بنغازي، المدينة المعقدة. كما تناولت كيف تحولت المؤسسات الأمنية بسبب هذا العنف».

وأشار الباحث إلى الاختلاف الكبير الذي لاحظه، في زياراته التي أجراها إلى بنغازي خلال تلك السنوات، بين الحقائق على الأرض وما تناقلته وسائل الإعلام. وقال: «من خلال زيارتي إلى بنغازي والحوارات التي أجريتها مع مقاتلين من قوات الجيش الليبي والفصائل المسلحة الأخرى وعائلات نازحين، توصلت إلى افتراضين، أولهما أن مفهوم الحرب على الإرهاب في بنغازي كان موجودا، لكنه كان أكثر تعقيدا من المفهوم البسيط».

وأضاف: «الافتراض الثاني هو أنها كانت حرب بين قبائل.. هذا الافتراض صحيح وكان مستغلا من قبل أطراف الصراع، لكنه ليس الدافع الرئيسي وراء الحرب... ما أثار صدمتي من الحرب في بنغازي هو أنها كانت حرب وطنية، حرب الإسلام في الحياة السياسية والسؤال عمن يسيطر على القطاع الأمني والفيدرالي...».

وتابع: «كانت الحرب كذلك شخصية للغاية.. حيث اشتعلت في الأحياء وضد الأحياء وبعضها وبين أناس كانت تربطهم صلات قوية فيما سبق.. كانت هناك عوامل عديدة تتحكم في تلك الحرب وهو ما يناقشه هذا الفصل من الكتاب».

ورغم نجاح عملية «الكرامة» التي قادها الجيش الوطني الليبي في بنغازي، إلا أنها أثارت موجات من العنف الاجتماعي، حسب الباحث الأميركي، الذي أكد أن «التكلفة الاجتماعية لتلك الحرب كانت ضخمة، من حيث النسيج الاجتماعي وإعادة تنظيم بعض الأحياء والنزوح، ومعالجة مظالم أولئك المهجرين وغيرها من التأثيرات الاجتماعية».

كما ركز الباحث فريدريك ويري على القوات غير النظامية التي استخدمها المشير خليفة حفتر في صفوف الجيش الليبي خلال عملية «الكرامة» العسكرية، وقال: «تلك المجموعات كانت المتهم الرئيسي في حوادث العنف الاجتماعي.. ونفذوا اعتداءات على المنازل والمحال والمنافسين..». ولفت إلى أن القوات غير النظامية كانت في كثير من الأحيان غير خاضعة لأجندة حفتر، بل كان لها أجندتها الخاصة التي سعت لتنفيذها، تستند على الصراعات الشخصية أو الاقتصادية فيما بينها.

وقال «حينما قرر حفتر الاعتماد على تلك المجموعات بالعام 2014 أطلق سلسلة من التداعيات ما زلنا نتعامل معها إلى الآن، فيما يتعلق بثقافة الإفلات من العقاب، حيث ارتكبت تلك المجموعات اعتداءات بحق نشطاء وعمليات اختفاء قسري نفذتها تلك المجموعات المسلحة».

فيما يتعلق بتحول القطاع الأمني، ذكر الباحث أنه على الرغم من إدماج عديد المجموعات المسلحة تحت مظلة القوات الأمنية والقوات التابعة لحفتر، إلا أنها ما زالت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي.