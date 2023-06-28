«يونيسف» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول الرعاية الصحية خلال الإنجاب

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برنامجًا تدريبيًا لممارسي الرعاية الصحية العامة من الإناث.

وقد استهدف البرنامج، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام، 15 بلدية، من بينها: شحات وجالو وبنغازي وطرابلس، لتعزيز معرفة المشاركات وخبراتهن في تقديم خدمات الصحية الإنجابية العالية الجودة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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كما تخللت البرنامج ورشة عمل استمرت يومين في طرابلس، واستهدفت منع وفيات الأمهات والأطفال الحديثي الولادة، إلى جانب تقليل معدلات الإصابة بالأمراض في أثناء الولادة.

جانب من البرنامج التدريبي (وزارة الصحة)

جانب من البرنامج التدريبي (وزارة الصحة)

جانب من البرنامج التدريبي (وزارة الصحة)

جانب من البرنامج التدريبي (وزارة الصحة)