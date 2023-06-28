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مساعدات نقدية لـ400 أسرة محتاجة في سرت لمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 06:23 مساء
مساعدات نقدية لـ400 أسرة محتاجة في سرت لمناسبة عيد الأضحى
عملات نقدية. (الإنترنت)
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وزَّع مكتب صندوق الزكاة في سرت مساعدات نقدية على 400 أسرة من العائلات المحتاجة وذوي الدخل المحدود المسجلين بمنظومة مكتب الزكاة لمناسبة عيد الأضحى.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مكتب الزكاة أن توزيع هذه المساعدات النقدية جاء في إطار حملة «كلنا نضحي» في عامها السابع، وذلك بصرف منحة مالية بقيمة 500 دينار ليبي لكل أسرة محتاجة ومعوزة.

- توزيع مساعدات مالية على 400 أسرة في سرت

وأشارت مصادر إلى أن القيمة الإجمالية التي جرى توزيعها قدرت بـ200 ألف دينار، وذلك إسهامًا من الصندوق لتخفيف المعاناة عن الأسر المحتاجة.

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