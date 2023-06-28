بالصور.. مئات الليبيين يؤدون صلاة العيد في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط

أدى مئات الليبيين في زوارة صلاة العيد، صباح الأربعاء، في إحدى ساحات المدينة، وسط أجواء من البهجة بين جموع المصلين الذين اصطحبوا أطفالهم، احتفالا بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشرت صفحة «الأمازيغية الليبية» على «فيسبوك» صورًا للمواطنين وهم يؤدون صلاة العيد، وفي أثناء الخطبة، وعقب الصلاة، حيث تبادلوا التهاني بالعيد.

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وفي طرابلس، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صلاة عيد الأضحى في مسجد جمعية الدعوة الإسلامية بميدان الجزائر، بينما أدى المئات من المواطنين الصلاة بميدان الشهداء وسط المدينة.

كما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صلاة عيد الأضحى في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة في مدينة مصراتة، وتبادل التهاني بالعيد مع المواطنين عقب الصلاة.

مئات الليبيين يؤدون صلاة العيد في زوارة. (الأمازيغية الليبية)

مئات الليبيين يؤدون صلاة العيد في زوارة. (الأمازيغية الليبية)

مئات الليبيين يؤدون صلاة العيد في زوارة. (الأمازيغية الليبية)

مئات الليبيين يؤدون صلاة العيد في زوارة. (الأمازيغية الليبية)

مئات الليبيين يؤدون صلاة العيد في زوارة. (الأمازيغية الليبية)