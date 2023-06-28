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صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 03:03 مساء
صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق
صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق، الأربعاء 28 يونيو 2023. (قناة البطنان على فيسبوك)
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أدى عدد من الأهالي في طبرق، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة.

ونشرت قناة صفحة البطنان الرسمية على «فيسبوك» صورًا للمواطنين وهم يؤدون صلاة العيد وأثناء الخطبة، وعقب الصلاة حيث تبادلوا التهاني بالعيد.

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كما أدت أعداد كبيرة من أهالي طبرق صلاة العيد في المساجد والساحات العامة المختلفة بمناطق المدينة.

صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق، الأربعاء 28 يونيو 2023. (قناة البطنان على فيسبوك)
صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق، الأربعاء 28 يونيو 2023. (قناة البطنان على فيسبوك)
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