صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أدى عدد من الأهالي في طبرق، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة.

ونشرت قناة صفحة البطنان الرسمية على «فيسبوك» صورًا للمواطنين وهم يؤدون صلاة العيد وأثناء الخطبة، وعقب الصلاة حيث تبادلوا التهاني بالعيد.

- أهالي سرت يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة المدينة

- بالصور.. المنفي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الدعوة الإسلامية في طرابلس

- الدبيبة يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصراتة ويهنئ الليبيين بالمناسبة

- بالصور: المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء في طرابلس

كما أدت أعداد كبيرة من أهالي طبرق صلاة العيد في المساجد والساحات العامة المختلفة بمناطق المدينة.

صلاة عيد الأضحى بساحة مدرسة الشيخ المبري بحي باب درنة في طبرق، الأربعاء 28 يونيو 2023. (قناة البطنان على فيسبوك)