أهالي سرت يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحة المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أدى أهالي سرت، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة المدينة بحضور عميد المجلس البلدي مختار المعداني ومديري القطاعات العامة والأهالي.

ونشرت بلدية سرت عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا للأهالي أثناء أداء صلاة عيد الأضحى وعقب الصلاة أثناء تبادل التهاني بمناسبة العيد.

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وفي طرابلس، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صلاة عيد الأضحى بمسجد جمعية الدعوة الإسلامية بميدان الجزائر، وأدى المئات من المواطنين الصلاة بميدان الشهداء وسط المدينة.

كما أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صلاة عيد الأضحى بمسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة في مدينة مصراتة، وتبادل التهاني بالعيد عقب الصلاة مع المواطنين.

صلاة عيد الأضحى المبارك في سرت، الأربعاء 28 يونيو 2023. (بلدية سرت)

صلاة عيد الأضحى المبارك في سرت، الأربعاء 28 يونيو 2023. (بلدية سرت)