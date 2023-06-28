القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى جهاز الأمن الداخلي، القبض على الأستاذ في جامعة بنغازي القاسم العبيدي، على ما أفاد أصدقاء له «بوابة الوسط»، صباح اليوم الأربعاء.

وقال أحد أصدقاء العبيدي في حديث إلى «بوابة الوسط» إن أفرادًا بزي مدني ألقوا القبض على العبيدي قبل صلاة المغرب أمس الثلاثاء، وأخذوا سيارته الخاصة بعد الاعتداء عليه أمام أسرته وأطفاله.

وأعرب ناشطون من بنغازي عن أسفهم لاعتقال الأستاذ الجامعي بالقاسم العبيدي كونه من المطالبين بالإصلاح والنهوض بليبيا من أزمتها، مناشدين الجهات الأمنية والمسؤولة إطلاقه وتمكينه من قضاء عيد الأضحى وسط أسرته وأبنائه.

والعبيدي يعمل استاذًا للجغرافيا بكلية الآداب والعلوم المرج التابعة لجامعة بنغازي، كما يعمل محاضرا في الجامعات والكليات بدرنة والكفرة وأجدابيا والأبيار.