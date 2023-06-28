شاهد في «وسط الخبر»: مجلس النواب.. ممثل للشعب أم إرادة لطرف سياسي؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، دور مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بين مهامه التشريعية ودوره والسياسي، ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان قد تحول من مؤسسة للتعبير عن إراد الشعب إلى طرف سياسي.

وبينما يمثل مجلس النواب طرفًا سياسيًا في مجمل التطورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، يشير البرنامج إلى علاقة التقارب مع القيادة العامة ومحاولة تمرير قرارات ذات صبغات سياسية تضع مصداقية البرلمان على المحك.

ولاستجلاء جوانب هذا الموضوع، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، وأستاذ القانون الدولي والباحثة السياسية نادية بن عامر.

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