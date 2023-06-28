  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: مجلس النواب.. ممثل للشعب أم إرادة لطرف سياسي؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 12:55 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: مجلس النواب.. ممثل للشعب أم إرادة لطرف سياسي؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 27 يونيو 2023
alwasat radio

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، دور مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، بين مهامه التشريعية ودوره والسياسي، ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان قد تحول من مؤسسة للتعبير عن إراد الشعب إلى طرف سياسي.

وبينما يمثل مجلس النواب طرفًا سياسيًا في مجمل التطورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، يشير البرنامج إلى علاقة التقارب مع القيادة العامة ومحاولة تمرير قرارات ذات صبغات سياسية تضع مصداقية البرلمان على المحك.

ولاستجلاء جوانب هذا الموضوع، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الزيتونة مسعود السلامي، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، وأستاذ القانون الدولي والباحثة السياسية نادية بن عامر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز «برونزية أفريقيا»

شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز ...
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الحالات التحكيمية لضربة بداية سداسي التتويج في ميزان استوديو الـ«VAR» عبر «Wtv»

شاهد.. الحالات التحكيمية لضربة بداية سداسي التتويج في ميزان استوديو الـ«VAR» عبر...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الكهرباء»: استكمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة المزدوجة
«الكهرباء»: استكمال العمرة الجسيمة للوحدة الثانية في محطة مصراتة ...
شاهد «اقتصاد بلس»: لماذا تُجرم ليبيا تعدين العملات الافتراضية؟
شاهد «اقتصاد بلس»: لماذا تُجرم ليبيا تعدين العملات الافتراضية؟
ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)
ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: مجلس النواب.. ممثل للشعب أم إرادة لطرف سياسي؟
شاهد في «وسط الخبر»: مجلس النواب.. ممثل للشعب أم إرادة لطرف ......
الاستعداد لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب
الاستعداد لافتتاح مستشفى مصراتة لعلاج القلب...
المنفي يهنئ قيس سعيد هاتفيا بعيد الأضحى
المنفي يهنئ قيس سعيد هاتفيا بعيد الأضحى...
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك
شاهد في «هنا ليبيا»: عادات أهالي فزان بعيد الأضحى المبارك...
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط
افحيمة ينفي صلته ببيان النواب الداعم لحجز عوائد النفط...
المزيد