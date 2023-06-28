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المنفي يهنئ قيس سعيد هاتفيا بعيد الأضحى

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 28 يونيو 2023, 12:13 صباحا
المنفي يهنئ قيس سعيد هاتفيا بعيد الأضحى
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 (المجلس الرئاسي)
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أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مساء اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وأفاد البيان بأن المنفي توجه بالتهنئة للرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الاستقرار.

- السيسي يهنئ المنفي بحلول عيد الأضحى

ونقل البيان عن الرئيس التونسي إعرابه عن خالص شكره وامتنانه لرئيس المجلس الرئاسي، متمنياً لليبيا وشعبها دوام الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء.

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