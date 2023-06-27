ارتفاع أسعار أضاحي العيد بسوق درنة (صور)

القاهرة ـ بوابة الوسط: الحسين المسوري

شهد سوق بيع المواشي في مدينة درنة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أضاحي العيد، والتي تتراوح ما بين 1200 إلى 2500 دينار للأضحية، مما تسبب في تراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي.

ورصدت «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء آراء المواطنين، حيث قال المواطن سالم محمود إن «الأسعار مرتفعة في سوق الأغنام هذه السنة بالنسبة لأصحاب المعاشات المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود فالخروف الوطني تبدأ أسعاره من 1000 دينار و1800 دينار وحتى 2500 دينار»، مضيفًا «من يقدر عليهن نحنا الله غالب علينا نرجوا متأملين أن ينزل السعر الليلة أو صباح العيد».

أما المواطن صلاح عبد العزيز فبدأ حديثه بالقول: «كل سنة نفس القصة التجار يتجبروا على المواطن بسبب ارتفاع الأعلاف، والدولة تأخرت في استيراد الأعلاف، والتاجر يشتكي»، مشيرًا إلى أنه توجد «خرفان أسعارها 500 دينار و800 دينار ولكنها للأسف خرفان صغيرة لا تستوفي شروط الأضحية ولا تصلح للعيد»، موضحًا أن أسعار الخراف الجيدة والتي تعرف بـ«الثني سعرها من 1500 دينار وما فوق، ويمكن الحصول على خروف وزنه معقول بسعر 1300 دينار و1200 دينار»، لافتًا إلى أن الخروف المستورد أو ما يعرف بالـ«خارجي والإسباني سعره 1200 دينار، ولكنه ليس متوفر بكثرة في السوق».

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وقال عدد من التجار في سوق درنة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام «بسيط جدًا إذا ما قورن بالسنوات الماضية»، ويبرر التجار ارتفاع أسعار الأضاحي إلى زيادة أسعار الأعلاف، والمواد المتعلقة بتربية المواشي وأعمال التربية ونقص الأعلاف الخضراء والجفاف الذي تعرضت له المراعي، فضلاً عن الضغط الكبير الذي يتعرض له المربي والتاجر.

غلاء أسعار الخضراوات

كما شهد سوق بيع الخضراوات هذه الأيام، ارتفاعا في الأسعار، حيث قال المواطن حميد الحبوش: إن «سعر الخضرة زاد وهناك نقص في في بعض الأصناف»، ورغم ذلك كان هناك إقبال للمواطنين على خضراوات المعدنوس والكسبر والبصل الأخضر، والتي لابد منها لطهي الأكلات الشعبية خلال أيام عيد الأضحى المبارك مثل العصبان وغيرها.

كما شهد سوق الماشية في درنة خياما لبيع مستلزمات عيد الأضحى، وذكر المواطن طه مفتاح أن أسعار أداوت ومستلزمات عيد الأضحى مثل السكاكين والشوايات والفحم وبقية المواد مناسبة للجميع، عكس أسعار الأضاحي التي اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعارها.

سوق المواشي في درنة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (بوابة الوسط: تصوير - طه الديباني)

سوق المواشي في درنة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (بوابة الوسط: تصوير - طه الديباني)

سوق المواشي في درنة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (بوابة الوسط: تصوير - طه الديباني)

سوق المواشي في درنة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (بوابة الوسط: تصوير - طه الديباني)

سوق المواشي في درنة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (بوابة الوسط: تصوير - طه الديباني)

سوق المواشي في درنة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (بوابة الوسط: تصوير - طه الديباني)