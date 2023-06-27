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شاهد «اقتصاد بلس»: لماذا تُجرم ليبيا تعدين العملات الافتراضية؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 10:08 مساء
شاهد «اقتصاد بلس»: لماذا تُجرم ليبيا تعدين العملات الافتراضية؟
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv) الثلاثاء 27 يونيو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الضبطيات التي تعلنها الجهات الأمنية والنيابة العامة، خلال الأيام الماضية، بشأن تعدين العملات الافتراضية جراء الحظر الذي يفرضه مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة.

وذكرت دراسة، نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد، أن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون -خارج القانون والرقابة- بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.

وفي وقت تكافح فيه المؤسسات المعنية لسد العجز في إنتاج الكهرباء، تقول الجهات الحكومية إن تعدين العملات الرقمية، الذي يستهلك طاقة عالية، يؤثر على الشبكة، ويتسبب في طرح الأحمال، لذلك تشدد الدولة على منع هذه الممارسات.

مربو الأغنام: تكلفة الأغنام تتجاوز أحيانًا الربح الصافي
في سياق آخر، أشار البرنامج إلى شكاوى المربين ارتفاع تكلفة الأغنام، التي تتجاوز أحيانًا الربح الصافي، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في أسعار أضاحي هذا العام، التي سجلت زيادة تراوحت بين 30 و40%، مقارنة بالعام الماضي.

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