إجراء صيانة طارئة لـ7 أبراج كهرباء بطريق امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إجراء أعمال الصيانة الطارئة لسبعة أبراج بخط «التوليد - طريق امساعد» جهد 66 ك ف.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن شركة الطاقة المستديمة أجرت الصيانة الطارئة تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط، في إطار جهود الشركة لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية على مستوى المناطق.

- إجراء صيانة لـ400 برج كهربائي بخط زمزم تاورغاء

وأول من أمس الأحد، أعلنت الشركة استكمال مشروع صيانة القواعد الخرسانية لخط «زمزم - تاورغاء» جهد 30 ك ف، بطول 79 كيلو مترًا، بواقع ما يقارب الـ400 برج كهربائي.

جانب من عمليات الصيانة بالأبراج الكهربائية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات الصيانة بالأبراج الكهربائية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات الصيانة بالأبراج الكهربائية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من عمليات الصيانة بالأبراج الكهربائية، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الشركة العامة للكهرباء)