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تجاهلت ملاحظات أممية.. انتقاد أوروبي لتسليم بروكسل وحدتي «كوروبا» لخفر السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 05:40 مساء
تجاهلت ملاحظات أممية.. انتقاد أوروبي لتسليم بروكسل وحدتي «كوروبا» لخفر السواحل الليبي
الوحدتان البحريتان خلال تسليمهما لخفر السواحل الليبي في مسينا الإيطالية، 23 يونيو 2023. (الإنترنت)
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انتقد موقع أوروبي تسليم بروكسل وحدتين بحريتين إلى ليبيا، وهو الحدث الذي شهد حضور مسؤولين من المفوضية الأوروبية والسلطات الإيطالية وخفر السواحل الليبي، متهما الأخير بانتهاك حقوق المهاجرين.

التسليم هو جزء من مشروع الاتحاد الأوروبي «دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في ليبيا»، الذي يستهدف «تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبتها، ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، والبحث والإنقاذ في البحر والصحراء»، وفق ما ذكر، أمس الإثنين، موقع «يورواكتيف» البلجيكي.

وقد سلم الاتحاد الأوروبي ليبيا «سفينتين من طراز كوروبا»، كانتا من زوارق الدورية السابقة للحرس والجمارك والشرطة المالية الإيطالية.

تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
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انتقادات لخطوة بروكسل
استغرب الموقع تسليم الزورقين على الرغم من تعرض بروكسل لانتقادات شديدة في تقرير للأمم المتحدة، نُشر في نهاية مارس، بعدما وثق «تواطؤ كبار عناصر خفر السواحل الليبيين وجهاز دعم الاستقرار ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية مع المهربين».

وحسبه، فإن تلك الأجهزة لها «ارتباط بميليشيات، ومهمتها جزء من اعتراض المهاجرين، وحرمانهم حريتهم». وقال محقق في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا إن دعم الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم يعني أن التكتل «ساعد وحرض» على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

ووفقا لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، كان الربع الأول من العام 2023 «الأكثر دموية» منذ العام 2017، حيث قُتل 441 مهاجراً في أثناء محاولتهم عبور طريق البحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن سلمت إيطاليا، في فبراير الماضي، زورقين بحريين إلى الإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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