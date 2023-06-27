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كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 12:15 مساء
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
المتهم عقب القبض عليه بمركز شرطة العروبة، 27 يونيو 2023. (مديرية ِأمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة قتل غامضة وقعت في نطاق عمل مركز شرطة العروبة. 

وأشارت المديرية إلى «دخول شخص متوفى إلى مستشفى الجلاء يشتبه بأن وفاته غير طبيعية، وبمعاينة الجثمان في المستشفى لاحظ مناوب التحقيق آثار كدمات وخدوش على رقبة المجني عليه».

خدوش في رقبة أحد المسعفين
وأفاد المسعفون بأن المتوفى قتل نفسه خنقًا، لكن بعد أربع ساعات من الاستدلال معهم اتضح وجود إصابات بخدوش في رقبة أحد المسعفين، حسب البيان.

وكشف تسجيل الكاميرات دخول شخص يرتدي قميصًا أسود اللون إلى غرفة المجني عليه، وأثناء إسعافه للمجني عليه كان يرتدي قميص بُني فاتح (بطاطي)، وجرى العثور على القميص الأسود ممزقًا.

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وحسب المديرية، اتضح أن المسعف الذي وُجِدت آثار خدوش على رقبته يُدعى (ع.ع.ص) من مواليد 2004، وبمواجهته ببعض الأدلة اعترف بأنه من قام بقتل المجني عليه خنقًا إثر مشاجرة حدثت بينهما، وأنه بدل قميصه لإخفاء معالم جريمته. وجرى إيداع المتهم الحجز القانوني إلى حين عرضه على النيابة العامة.

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