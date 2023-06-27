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إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 11:38 صباحا
إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا
منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليونًا و206 آلاف برميل يوميًا. 

وحسب بيانات رسمية نشرتها المؤسسة، أمس الإثنين، فقد بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة. في حين بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليارًا و101 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة. وسجلت إيرادات النفط الخام بحسابات المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي 1.57 مليار دولار الشهر الماضي، وفق ما تقول المؤسسة الوطنية للنفط.

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إجمالي إيرادات المبيعات النفطية من يناير إلى أبريل
وحسب آخر أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري. وذكر المصرف المركزي في بيان النفقات والإيرادات في الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أبريل الماضي، أن إيرادات الإتاوات النفطية بلغت 1.7 مليار دينار.

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