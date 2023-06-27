إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج النفط الخام الليبي بلغ مليونًا و206 آلاف برميل يوميًا.

وحسب بيانات رسمية نشرتها المؤسسة، أمس الإثنين، فقد بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة. في حين بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليارًا و101 مليون قدم مكعب خلال 24 ساعة. وسجلت إيرادات النفط الخام بحسابات المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي 1.57 مليار دولار الشهر الماضي، وفق ما تقول المؤسسة الوطنية للنفط.

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