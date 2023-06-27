نورلاند يبحث مع السفير الجزائري دعم جهود باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين «أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لانتخابات ناجحة وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية»، وفق تغريدة للسفارة الأميركية عبر موقع التوصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الثلاثاء.

لقاءات نورلاند في طرابلس

يأتي لقاء نورلاند مع السفير الجزائري، بعد أيام من مباحثات مع المسؤولين في العاصمة طرابلس حول مخرجات لجنة «6+6» وحشد الدعم للعملية الانتخابية والسياسية، حيث التقى كلًا من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

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كما بحث المبعوث الأميركي، مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد منصور أمس الإثنين فرص تعزيز الحوار السياسي في ليبيا بعد نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» المشكَّلة من مجلسي النواب والدولة. وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، مساء أمس الإثنين، «كان لي لقاء جيد مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبدالمجيد منصور لبحث الاستقرار في ليبيا والمنطقة الأوسع إلى جانب فرص لتعزيز الحوار السياسي بعد النتائج في بوزنيقة».