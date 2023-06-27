نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الثلاثاء 27 يونيو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• الرياح شمالية غربية الى بحرية، تتحول مساء اليوم إلى متغيرة الاتجاه على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة على ساحل البريقة.
• رياح بحرية تتحول إلى شمالية غربية على معظم الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
تعليقات