نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الثلاثاء 27 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

• الرياح شمالية غربية الى بحرية، تتحول مساء اليوم إلى متغيرة الاتجاه على معظم الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.