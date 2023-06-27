حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 27 يونيو 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد، مع درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيًا، وتتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين المقبلين.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وبنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يوم الخميس على مناطق الخليج.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الخميس على أغلب المناطق.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.
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