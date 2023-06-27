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ضبط سيارتين مسروقتين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 08:50 صباحا
ضبط سيارتين مسروقتين في طرابلس
سيارة مسروقة في العاصمة طرابلس، 27 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن شرطة المرور ضبطت سيارة مسروقة منذ عشر سنوات، وأخرى مطلوبة منذ ثلاثة أيام من خلال منظومة الاستعلام الأمني.

وأشارت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تسليم السيارتين لمركز شرطة سوق الجمعة والفرناج.

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دراجات نارية مخالفة 
من جهة أخرى، نفذ مكتب شؤون المرور عملية أمنية واسعة لضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين يقودها مراهقون دون السن القانونية، وتسببت في وقوع حوادث مرورية.
 

سيارة مسروقة في العاصمة طرابلس، 27 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
سيارة مسروقة في العاصمة طرابلس، 27 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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