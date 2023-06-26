المبعوث الفرنسي يستمع لرؤية المنفي حول آليات التوزيع العادل للموارد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

استمع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، لرؤية المجلس الرئاسي حول آليات وسبل توزيع الموارد بشكل عادل يضمن عدالة التنمية لجميع الليبيين ويساعد في تحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الإثنين، المبعوث الفرنسي، الذي أكد دعم بلاده «لجهود المجلس الرئاسي ودوره الإيجابي في العملية السياسية»، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

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من جانبه أكد المنفي عمق العلاقات بين البلدين، مشيرًا أن المجلس الرئاسي يدعم كل ما يؤدي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير إقصائية.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل المنفي سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى ليبيا إيدار أغانين، الذي أشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك عقب تقديم أوراق اعتماده.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الإثنين 26 يونيو 2023 (المجلس الرئاسي)