تزايد الإقبال على شراء مستزمات عيد الأضحى في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

تشهد أسواق وخيام بيع مستلزمات عيد الأضحى المبارك في مدينة بني وليد هذه الأيام، حركة شرائية متزايدة من قبل المواطنين وذلك قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوقّع التاجر رمضان صالحين صاحب محل بيع مستلزمات العيد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن تشهد الأسواق غدًا الثلاثاء حركة أكبر كون معظم المواطنين يتسوقون في يوم عرفة كعادة سنوية.

وذكر صالحين، أن أسعار أداوت ومستلزمات عيد الأضحى مثل السكاكين والشوايات والفحم وبقية المواد، مناسبة للجميع عكس أسعار الأضاحي التي اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعارها.

- ارتفاع كبير في أسعار أضاحي العيد بأسواق بني وليد

إقبال على الخضروات وارتفاع أسعار الأضاحي

كما تشهد أسواق بيع الخضراوات في بني وليد هذه الأيام، إقبالاً كثيفاً من جانب المواطنين، الذين بدأوا في شراء ما يلزمهم من خضراوات خاصة الرقيقة منها مثل المعدنوس والكسبر والبصل الأخضر، لإقامة الأكلات الشعبية خلال أيام عيد الأضحى المبارك مثل العصبان وغيرها.

مقابل ذلك، تشهد أسواق بيع المواشي في مدينة بني وليد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أضاحي العيد، والتي تتراوح ما بين 1200 إلى 3000 دينار للأضحية، مما تسبب في تراجع إقبال المواطنين على شراء الأضاحي.

سوق لبيع مستلزمات عيد الأضحى في بني وليد. (الإنترنت)

سوق لبيع مستلزمات عيد الأضحى في بني وليد. (الإنترنت)

سوق لبيع مستلزمات عيد الأضحى في بني وليد. (الإنترنت)

سوق لبيع مستلزمات عيد الأضحى في بني وليد. (الإنترنت)

سوق لبيع مستلزمات عيد الأضحى في بني وليد. (الإنترنت)

سوق الخضروة في بني وليد. (الإنترنت)

سوق الخضروة في بني وليد. (الإنترنت)