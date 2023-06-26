الجهاني يطالب بمحاسبة قتلة سلوى بوقعيقيص.. ويحمل الأمم المتحدة المسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الخبير القانوني الدولي الدكتور أحمد الجهاني، والذي كان وزير إعادة الإعمار والاستقرار وقت اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية الراحلة سلوى بوقعيقيص، إلى موقف موحد ضد الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال سلوى، بالإضافة إلى أعمال العنف التي لا حصر لها خلال الصراع، محمِّلاً الأمم المتحدة مسؤولية الإفلات من العقاب في ليبيا.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها منبر المرأة الليبية من أجل السلام، بالتعاون مع منظمة «Karama» وبمشاركة عدد من الخبراء الحقوقيين البارزين، لإحياء ذكرى الراحلة سلوى بوقعيقيص، بعنوان «أسباب فشل إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة وإقامة انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، والتي من دونها لا يمكن تحقيق استقرار البلاد»، بحسب ما نشره منبر المرأة الليبية عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال الجهاني، في كلمة خلال الندوة، إن التضحية التي قدمتها سلوى بوقعيقيص تذكّر بالحاجة الماسة للمساءلة، حيث كانت الراحلة «منارة للأمل، وصوتًا لمن صوت له، ومدافعة لا تتزعزع عن حقوق المرأة في مواجهة تحديات لا يمكن تصورها، كما كرست حياتها لتحقيق العدالة والمساواة لمجتمعها»، مشددًا على أن اغتيال سلوى «كان تذكيرًا مؤلمًا للمخاطر التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان»، وبالتالي فإن «المساءلة هي حجر الزاوية للمجتمع العادل».

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الجهاني: يجري إسكات أصوات النساء دون أن يلاحظ أحد

وتابع أن «الاعتراف بأن كل عمل مهما كان شنيعًا له عواقب، وعندما يتعلق الأمر بحماية النساء في مناطق النزاع فإن الأمر يكون أكثر أهمية، حيث يتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب لأهوال الحرب، ويتحملن العنف الجنسي والاستغلال والنزوح وغالبًا ما يجري إسكات أصواتهن دون أن يلاحظ أحد».

وطالب الجهاني بضرورة أن تنتهي دورة العنف، وأن تسود العدالة، قائلًا: «لا تكفي إدانة مثل هذه الأعمال، يجب اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تقديم الجناة للعدالة، ودعم الناجين في طريقهم إلى الشفاء، وتمكين المجتمعات المحلية، وإشراك المنظمات الدولية لمعالجة حماية النساء في النزاعات».

كما دعا إلى الاستثمار في التعليم ورفع الوعي وتعزيز المساواة بين الجنسين لمنع الانتهاكات في المستقبل من خلال إعطاء الأولوية للمساءلة، مختتما: «نرسل رسالة قوية مفادها لن يجري التسامح مع العنف ضد المرأة وأن الجناة سيواجهون القوة الكاملة للقانون».