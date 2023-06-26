نولاند يبحث مع رئيس مؤتمر التبو فرص تعزيز الحوار السياسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد منصور، فرص تعزيز الحوار السياسي في ليبيا بعد نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»، مساء اليوم الإثنين، «كان لي لقاء جيد مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبدالمجيد منصور لبحث الاستقرار في ليبيا والمنطقة الأوسع إلى جانب فرص لتعزيز الحوار السياسي بعد النتائج في بوزنيقة».

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يأتي لقاء نورلاند مع رئيس مؤتمر التبو، بعد ثلاثة أيام من زيارته إلى العاصمة طرابلس، ولقائه مع كل من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وتركزت مناقشات نولاند مع المسؤولين في العاصمة طرابلس على مخرجات لجنة «6+6» وحشد الدعم للعملية الانتخابية والسياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية والحقوقية والقانونية.