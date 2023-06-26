الأمم المتحدة: انخفاض أعداد النازحين داخلياً في ليبيا 60% منذ اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الأمم المتحدة إن عام 2022، شهد استمرار انخفاض عدد النازحين داخلياً في ليبيا بسبب الوضع الأمني المستقر نسبياً في البلاد، و«جهود الأمم المتحدة مع السلطات الليبية لتلبية احتياجات الناس الإنسانية والمتعلقة بالنزوح وإيجاد حلول دائمة لهم»، فيما قدرت أعداد النازحين داخلياً في ليبيا بنحو 125 ألف شخص بنهاية 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %60 منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.

وأعلنت الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان اليوم الإثنين، عن إطلاق «تقرير نتائج الأمم المتحدة في ليبيا لعام 2022» الذي يسلط الضوء على الجهود الجماعية التي تبذلها 16 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «لمساعدة الناس في ليبيا على تحقيق السلام والتنمية المستدامين»، من خلال دعم الحوكمة الرشيدة وإعادة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين الفرص الاقتصادية.

أداة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ووفق البيان، ستسترشد جهود الأمم المتحدة الإنمائية في ليبيا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (2023-2025)، الذي يوائم بين عمل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الحكومية بشأن أربع من الأولويات الاستراتيجية واثنتين من النتائج المشتركة، مضيفة أن إطار التعاون هذا يعد أداة رئيسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاه جميع الناس في ليبيا.

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في هذا الصدد، قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، إن «الأمم المتحدة في ليبيا تهدف في عام 2023، إلى المضي قدماً بأقصى سرعة لتنفيذ إطار التعاون الجديد بمعية شركاء التنمية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتمويل الاستراتيجيين لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030»، مضيفة أنه «يمكننا، من خلال العمل معاً، تحقيق أقصى قدر من النتائج الإنمائية على أرض الواقع للناس في جميع أنحاء ليبيا».