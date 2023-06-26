ليبيا تستقبل شحنة أدوية سويسرية لعلاج مرضى ضمور العضلات

القاهرة - بوابة الوسط

تسلمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي الموردة من قبل كبرى الشركات السويسرية «رووش».

تأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة من الشحنات تعمل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على توفيرها لتغطية النواقص وضمان حصول المرضى على علاج دائم دون انقطاع، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

- تكفي شهر ونصف.. وصول شحنة أدوية لمرضى السكري في سرت

وستساعد الشحنة في تلبية جزء من احتياجات ليبيا من العلاجات الخاصة بمرضى ضمور العضلات الشوكي، وستدعم الجهود الطبية الوطنية في تحقيق الاستجابة لهذا المرض، وفق البيان.