بين سيناريو استبدالهم ودعوات طردهم.. ما مصير «فاغنر» في ليبيا؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أثار تمرد رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين على صانعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الكثير من التكهنات حول مصير مرتزقته في بؤر النفوذ حول العالم مثل ليبيا، حيث لا يستبعد تعجيل موسكو في إيجاد فصيل عسكري آخر يحفظ استمرارها في المناطق الحساسة، فيما دعا آخرون إلى انتهاز الفرصة لشن عمل عسكري يطرد المجموعة من تلك المواقع.

وفي ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي طوت روسيا أخطر أزمة داخلية تواجهها منذ سنوات، وهددت بإشعال حرب أهلية، وذلك بعد قبول بريغوجين وساطة الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، وأمر قواته بالعودة إلى معسكراتها، مقابل ضمانات وفرها الكرملين شملت إسقاط الدعوى الجنائية ضده وخروجه إلى بيلاروسيا.

لكن نهاية الأزمة بتلك السرعة خلقت تساؤلات حول مصير جنود «فاغنر» الموالين لبريغوجين الذين استخدمهم «الكرملين» كأدوات سياسية خلال السنوات الأخيرة في ساحات القتال من ليبيا إلى سورية ومالي وأوكرانيا، وتوسيع النفوذ الروسي في أفريقيا.

من هم أفراد «فاغنر»؟

ومنذ العام 2017، تعمل «فاغنر» التي تضم مزيجا من الجنود الروس السابقين والمدانين والمواطنين الأجانب، عبر شبكة معقدة من الشركات ومجموعات المرتزقة التي ارتبطت عملياتها ارتباطا وثيقا بالمجتمع العسكري والاستخباراتي الروسي في عديد الدول الأفريقية، إذ تقدم الدعم العسكري والخدمات الأمنية والدعاية؛ لذلك صنفت المجموعة كمنظمة إجرامية كبرى عابرة للحدود من قبل الحكومة الأميركية.

وفي أحيان عدة، أدى انخراط «فاغنر» في أفريقيا إلى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وتفاقم انعدام الأمن الإقليمي، ففي ليبيا اتُهمت بارتكاب عمليات إعدام خارج نطاق القانون وزرع ألغام في مناطق مدنية، على خلفية تورطها في القتال إلى جانب قوات القيادة العامة خلال حرب العاصمة العام 2019.

تمركزات عناصر «فاغنر» في ليبيا

وأنكرت موسكو أي وجود عسكري روسي رسمي لها في ليبيا، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أقرّ خلال تصريحات إعلامية في مايو العام 2022، بوجود «فاغنر» في ليبيا على أساس تجاري، وبشراكة أمنية مع السلطات شرق البلاد، فيما تتحدث مصادر عسكرية عن تمركز المئات من عناصر «فاغنر» في أربع قواعد عسكرية في ليبيا هي براك الشاطئ والجفرة والقرضابية والخادم.

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ومن ليبيا حاولت المجموعة شبه العسكرية الروسية مساعدة قائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي في حربه ضد الجيش السوداني، وذلك عبر إمداد قواته بمعدات عبر رحلات جوية تنطلق من الجفرة ثم إلى أفريقيا الوسطى، وصولا إلى السودان، وفق ما ذكر موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي نقلا عن مصادر أميركية واستخباراتية في فرنسا، ولاحظت المواقع المتخصصة في التعقب الجوي، منذ 13 أبريل تحركات غير عادية لطائرتين بين ليبيا وسورية والسودان، كانت ستنقل أسلحة وكذلك مرتزقة.

«فاغنر» توسع نفوذها في منطقة الساحل

وفي غضون ذلك واصل بريغوجين توسيع قبضته على منطقة الساحل، إذ كشفت تسريبات استخباراتية أميركية حديثة أن المجموعة تعمل مع المتمردين التشاديين للإطاحة بالرئيس الانتقالي للبلاد انطلاقا من الأراضي الليبية، فيما توقع بعض المحللين أن تقوم بوركينا فاسو قريبا بتوظيف فاغنر للمساعدة في مواجهة التمرد المسلح المتزايد في البلاد، بعد أن سحبت فرنسا قواتها في وقت سابق من هذا العام.

وبالموازاة، تحدث فريق الخبراء الأممي المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى عن تحطم طائرة من نوع «إليوشن» الروسية تابعة لهذا البلد في ليبيا مطلع العام الجاري، مشيرا إلى أن هناك طائرتين من هذا الطراز استخدمت في نقل أفراد «فاغنر» ومعداتهم.

وحسب التقرير الأممي «دمرت الطائرة في حريق بقاعدة الخادم الجوية في ليبيا في 27 يناير 2023»، علما أن القاعدة تبعد نحو 170 كيلومترا شرق بنغازي، ولم يتمكن الفريق من تحديد هوية المالكين السابقين للطائرة المسؤولين عن عملية النقل، لكن التكهنات تشير إلى أنها «فاغنر».

انتهاز الفرصة لإخراج «فاغنر»

ودعا متابعون المسؤولين العسكريين والسياسيين، خصوصا خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إلى انتهاز فرصة تداعيات تمرد «فاغنر» لبدء عملية عسكرية دقيقة تنهي وجود المجموعة الروسية في الأراضي الليبية نظرا لوضعهم الهش حاليا، لكن قد تعمل موسكو على تعويض المجموعة بفصيل آخر يرعى مصالحها إذ من المستبعد ترك «الكرملين» فراغا في المناطق لتستحوذ عليه القوى الغربية.

وحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، فإن تمرد «فاغنر» ضد الدولة الروسية لن يترك تداعيات كبيرة على العمليات في أوكرانيا فقط، بل على الشرق الأوسط أيضا، والأمر مرهون بقدرة موسكو على استبدال الشبكات المالية والعسكرية التي أقامتها فاغنر في تلك المناطق.

وبنت الشركة شبكة عنكبوتية وعلاقات تجارية وسياسية على مدى العقد الماضي في السودان وسورية وليبيا والإمارات، وكانت «فاغنر» قوة مهمة لدعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقديم أول نصر عسكري واضح في مدينة باخموت.

«فاغنر» صقلت مهاراتها العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

إلا أن شركة المرتزقة لم تكن لتحقق هذا النجاح لو لم تصقل مهاراتها العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقل الموقع البريطاني عن الأستاذ المشارك في كينغز كوليج بجامعة لندن أندرياس كريغ، قوله «بدأت فاغنر عملياتها الحقيقية في ليبيا، وكانت الجسر الذي عملت الإمارات على إقامته، وتوسعت فاغنر عبره».

ورغم عدم اعتراف السلطات الروسية بـ«فاغنر» كشركة تعهدات عسكرية، إلا أنها أقامت سلسلة من الواجهات التجارية والشركات الوهمية خارج البلاد، التي استخدمتها لتمويل عملياتها ودفع نفسها نحو القوة، ومن خلال الجسر الاستراتيجي المهم في ليبيا الذي أقامته الشركة، استطاعت عبره دعم محمد حمدان دقلو «حميدتي»، كما يقول كريغ.