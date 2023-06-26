حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 26 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض الساحل من طرابلس إلى سرت، الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الأجواء معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا وتتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على الداوخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر يتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية على معظم المناطق مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الجرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.