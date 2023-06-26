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السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 10:02 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وزاد سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.80 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار
على صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.18 دينار مقابل 0.19 دينار أمس، واستقر سعر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.

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