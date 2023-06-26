«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من طرابلس إلى سرت الليلة لظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر على الساحل من طرابلس إلى سرت.