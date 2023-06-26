ضبط مخزن معدات لتعدين العملات الرقمية في مصراتة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، عن مداهمة موقع بمنطقة طمينة في مصراتة، يستخدم في صيانة وتخزين المعدات والأجهزة المستخدمة في تعدين العملات الرقمية داخل حاويات.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الوسطى بالإدارة العامة للعمليات الأمنية داهمت ليلة البارحة رفقة رئيس نيابة النظام العام بمدينة مصراتة الموقع وجرى التحفظ على المضبوطات، بناء على تعليمات النيابة العامة لحين نقلها لمكتب النائب العام.

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يوم الأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.

ويفرض مصرف ليبيا المركزي منذ العام 2018 الحظر على الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة. لكن دراسة، نُشرت أواخر ديسمبر 2022 من مركز السياسات الدولي للجنوب الجديد، ذكرت أن نحو 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون هذا الحظر، ويقومون -خارج القانون والرقابة- بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، حسب السلطات الليبية.