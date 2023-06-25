إحالة رواتب يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مراقب الخدمات المالية بسرت مسعود أبودبوس إحالة كافة رواتب شهر يونيو لموظفي القطاعات العامة للمصارف التجارية في نطاق المدينة، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عميد بلدية سرت مختار المعداني ومراقب الخدمات المالية سرت مسعود أبودبوس، المكلف من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك.

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وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن اللقاء هو الأول بعد صدور قرار تكليف أبودبوس مسؤولا للخدمات المالية بسرت بدلاً من المراقب السابق المهدي محمد عبد الجليل.