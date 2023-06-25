عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل وزارة التربية والتعليم تسجيل لقطات مشرفة لمواطنين لا زالوا يتمسكون بحلم التعليم، وهم في أواخر العمر، ضاربين أعظم المثل للجيل الحالي، بأن العلم هو منارة الحياة.

أحدث النماذج هو الحاج محمد وليد سالم علي مصباح، البالغ من العمر 81 عامًا، لم تمنعه سنوات عمره من استكمال دراسته، وهو أحد الطلاب الممتحنين بالشهادة الثانوية في مراقبة التربية والتعليم صبراتة تحت صفة قيد منازل، بحسب منشور عبر صفحة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

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يظهر الحاج محمد في لجنة الامتحان وبجواره مراقبين يظهران تقديرًا لرغبته، وهو الموقف الذي لم يكن الوحيد هذا العام، فقد سبق أن نشر المركز الوطني للامتحانات في 3 يوليو الماضي صورة للحاج سالم العبار البالغ من العمر 65 عامًا، الذي لم يمنعه عمله بجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي عن مواصلة أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي في مدرسة جيرة بصفة قيد منازل.

وتقدِّم هذه النماذج تحفيزًا للطلاب في تلك المراحل التعليمية بأنّ العمل أعظم ما يسعى الإنسان وراءه طول حياته، وأن السن لا يحول دون التمسك بحلم الاستنارة والمعرفة.

بطاقة تعريفية للحاج محمد وليد سالم علي مصباح لتأدية امتحان الثانوي العام في صبراتة، الأحد 25 يونيو 2023 (وزارة التربية والتعليم)