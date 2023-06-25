  • Alwasat News
Atwasat

عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 11:02 مساء
عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام في صبراتة
الحاج محمد وليد سالم علي مصباح، البالغ من العمر 81 عامًا يؤدي امتحان الثانوي العام في صبراتة، الأحد 25 يونيو 2023 (وزارة التربية والتعليم)
alwasat radio

تواصل وزارة التربية والتعليم تسجيل لقطات مشرفة لمواطنين لا زالوا يتمسكون بحلم التعليم، وهم في أواخر العمر، ضاربين أعظم المثل للجيل الحالي، بأن العلم هو منارة الحياة.

أحدث النماذج هو الحاج محمد وليد سالم علي مصباح، البالغ من العمر 81 عامًا، لم تمنعه سنوات عمره من استكمال دراسته، وهو أحد الطلاب الممتحنين بالشهادة الثانوية في مراقبة التربية والتعليم صبراتة تحت صفة قيد منازل، بحسب منشور عبر صفحة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

- «اطلبوا العلم».. الحاج سالم العبار «ستيني» في لجنة امتحان الثانوي العام

يظهر الحاج محمد في لجنة الامتحان وبجواره مراقبين يظهران تقديرًا لرغبته، وهو الموقف الذي لم يكن الوحيد هذا العام، فقد سبق أن نشر المركز الوطني للامتحانات في 3 يوليو الماضي صورة للحاج سالم العبار البالغ من العمر 65 عامًا، الذي لم يمنعه عمله بجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي عن مواصلة أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي في مدرسة جيرة بصفة قيد منازل.

وتقدِّم هذه النماذج تحفيزًا للطلاب في تلك المراحل التعليمية بأنّ العمل أعظم ما يسعى الإنسان وراءه طول حياته، وأن السن لا يحول دون التمسك بحلم الاستنارة والمعرفة.

بطاقة تعريفية للحاج محمد وليد سالم علي مصباح لتأدية امتحان الثانوي العام في صبراتة، الأحد 25 يونيو 2023 (وزارة التربية والتعليم)
بطاقة تعريفية للحاج محمد وليد سالم علي مصباح لتأدية امتحان الثانوي العام في صبراتة، الأحد 25 يونيو 2023 (وزارة التربية والتعليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
شاهد عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة حماد: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى
حكومة حماد: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى
الدبيبة يبحث مشروعات التنمية مع أعيان قصر الحاج في طرابلس
الدبيبة يبحث مشروعات التنمية مع أعيان قصر الحاج في طرابلس
شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز
شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز
تنفيذ خطة أمنية مصغرة في بنغازي خلال عيد الأضحى
تنفيذ خطة أمنية مصغرة في بنغازي خلال عيد الأضحى
عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام في صبراتة
عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
دعم أوروبي بـ1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح متعدد المؤشرات في ليبيا
دعم أوروبي بـ1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح متعدد المؤشرات في......
إحالة رواتب يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت
إحالة رواتب يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت...
مديرية أمن طرابلس تضع ترتيبات لتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى
مديرية أمن طرابلس تضع ترتيبات لتأمين العاصمة خلال عيد الأضحى...
عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام في صبراتة
عمره 81 عامًا.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوي العام ......
تنفيذ خطة أمنية مصغرة في بنغازي خلال عيد الأضحى
تنفيذ خطة أمنية مصغرة في بنغازي خلال عيد الأضحى...
المزيد