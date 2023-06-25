شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في إزالة محارق معمل الغاز بجهود وإمكانيات ذاتية، وذلك في إطار استعدادات الشركة لتركيب محارق جديدة بالمعمل.

وأكدت الشركة عبر صفحتها «فيسبوك» إزالة الجزء الأول من المحارق القديمة بمعمل الغاز اليوم الأحد والتي لم يجري تغييرها منذ سنة 1980.

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وأوضحت الشركة أنها استخدمت لتنفيذ هذه المرحلة «الرافعة الذراعية 300 طن»، كما استخدمت ولأول مرة منذ عام 2009 الرافعة الذراعية 400 طن بعد صيانة وصلة التطويل من قبل مراقبة النقل البري بإدارة النقل التابعة للشركة.

وأضافت الشركة أنه جرى إزالة أول جزء من المحرقة «B» بوزن 1.800 طن، والمحرقة «A» بوزن 3.900 طن بمجهودات ذاتية دون الاستعانة بشركات أو مقاولين وبإمكانيات بسيطة حيث كان يسند في السابق إلى شركات متخصصة.

عملية إزالة محارق معمل الغاز القديمة بشركة سرت. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)