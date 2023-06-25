  • Alwasat News
Atwasat

شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 09:55 مساء
شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز
عملية إزالة محارق معمل الغاز القديمة بشركة سرت. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
alwasat radio

بدأت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في إزالة محارق معمل الغاز بجهود وإمكانيات ذاتية، وذلك في إطار استعدادات الشركة لتركيب محارق جديدة بالمعمل.

وأكدت الشركة عبر صفحتها «فيسبوك» إزالة الجزء الأول من المحارق القديمة بمعمل الغاز اليوم الأحد والتي لم يجري تغييرها منذ سنة 1980.

- «هاليبورتون» الأميركية تتطلع إلى توسيع أعمالها مع شركة سرت

وأوضحت الشركة أنها استخدمت لتنفيذ هذه المرحلة «الرافعة الذراعية 300 طن»، كما استخدمت ولأول مرة منذ عام 2009 الرافعة الذراعية 400 طن بعد صيانة وصلة التطويل من قبل مراقبة النقل البري بإدارة النقل التابعة للشركة.

وأضافت الشركة أنه جرى إزالة أول جزء من المحرقة «B» بوزن 1.800 طن، والمحرقة «A» بوزن 3.900 طن بمجهودات ذاتية دون الاستعانة بشركات أو مقاولين وبإمكانيات بسيطة حيث كان يسند في السابق إلى شركات متخصصة.

عملية إزالة محارق معمل الغاز القديمة بشركة سرت. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
عملية إزالة محارق معمل الغاز القديمة بشركة سرت. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إجراء صيانة لـ400 برج كهربائي بخط زمزم تاورغاء
إجراء صيانة لـ400 برج كهربائي بخط زمزم تاورغاء
سفير قطر يشيد بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات
سفير قطر يشيد بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات
ضبط شخصين سرقا 4 أغنام في بوعطني
ضبط شخصين سرقا 4 أغنام في بوعطني
اللجنة العليا للامتحانات تبحث آلية إحالة لجان الغش الإلكتروني بالشهادة الإعدادية إلى التحقيق
اللجنة العليا للامتحانات تبحث آلية إحالة لجان الغش الإلكتروني ...
إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل
إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز
شركة سرت تستعد لتركيب محارق جديدة بمعمل الغاز...
الدبيبة يبحث مشروعات التنمية مع أعيان قصر الحاج في طرابلس
الدبيبة يبحث مشروعات التنمية مع أعيان قصر الحاج في طرابلس...
حكومة حماد: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى
حكومة حماد: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى...
إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل
إيطاليا تسلم ليبيا زورقين بحريين جديدين لدعم حرس السواحل...
اللجنة العليا للامتحانات تبحث آلية إحالة لجان الغش الإلكتروني بالشهادة الإعدادية إلى التحقيق
اللجنة العليا للامتحانات تبحث آلية إحالة لجان الغش ......
المزيد