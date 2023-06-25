حكومة حماد: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة عطلة رسمية، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأصدر أسامة حماد قرارًا، اليوم الأحد، رقم 20 بشأن تحديد عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى، نص على أن يوم الثلاثاء المقبل (وقفة عرفات)، وأيام الأربعاء والخميس والجمعة (عيد الأضحى) إجازة رسمية في كافة الوزارات والهيئات العامة وكافة المؤسسات الحكومية، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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واستنثى القرار المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.