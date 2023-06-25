ضبط شخصين سرقا 4 أغنام في بوعطني

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى عناصر مركز شرطة بوعطني القبض على شخصين قاما بسرقة أربعة رؤوس من الأغنام، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأفاد بيان نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على «فيسبوك» بأن مواطنًا قدم شكوى ضد مجهول دخل مزرعته بمنطقة بوعطني، وقام بسرقة أربعة رؤوس من الأغنام.

وبعد التحري عن الفاعلين وردت معلومات لقسم الشرطة تفيد الاشتباه في شخصين من ذوي السوابق، حيث قاما ببيع ثلاثة رؤوس من الأغنام المسروقة بمبلغ 2100 دينار، وبحوزتهما الرابع.

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وألقت قوة أمنية القبض على المتهمين الاثنين، وتبين أن الأول يُدعى «أ.ب.ف» من مواليد 1970 بمنطقة أرض أبعيرة، والثاني «أ.م.ب» من مواليد 2006 بمنطقة بوعطني، حيث اعترفا بواقعة السرقة، واتضح أنهما من ذوي السوابق، وسجلت بحقهما عدة محاضر منها السرقة، والإيذاء، والتعدي بالضرب.