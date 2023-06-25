لجنة حكومية تناقش مقترح هيكلة وتمويل وتنفيذ مشروع استثمار مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن إعداد مقترح للهيكلة الاستثمارية لمطار معيتيقة، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة مقترح هيكلة وتمويل وتنفيذ مشروع استثمار مطار معيتيقة.

وشارك في الاجتماع الذي عُقِد بمقر مصلحة المطارات في طرابلس، رئيس اللجنة المكلفة مدير عام المحفظة طويلة المدى، وأعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس مصلحة المطارات ورئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الذروة القابضة، بالإضافة إلى مشاركة مستشارين وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

تعديلات على مقترح مشروع الاستثمار في مطار معيتيقة

وقالت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع عُقِد بناء على تعليمات رئيس الحكومة، وجرى خلاله مناقشة المقترح المعد من قبل اللجنة فيما يخص هيكلة مشروع الاستثمار وآليات التمويل ومراحل التنفيذ ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية بعد إضافة التعديلات المطلوبة.

واستعرض رئيس اللجنة مدير عام المحفظة الاستثمارية طويلة المدى خلال الاجتماع «المذكرة التي أعدتها اللجنة ردًا على المذكرة المحالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة والتي أوصت بإضافة بعض التعديلات على مقترح مشروع الاستثمار في مطار معيتيقة، من بينها إضافة بعض المكونات الأساسية وإنشاء محفظة استثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة في المشروع لتشمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأفراد».

تمويل مشروع استثمار مطار معيتيقة

وأضافت مصلحة المطارات، أن رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي تطرق في كلمته إلى مفهوم التمويل من خارج الميزانية العامة للدولة وطرق وأساليب التمويل غير المصرفية والهيكلة الاستثمارية التي يجب أن تتبع في مثل هذه المشاريع التنموية.

كما قدمت شركة «مجموعة الذروة القابضة» باعتبارها مطور المشروع، شرحًا بآخر المستجدات المتعلقة بالدراسة والتعديلات التي أضيفت عليها ومخرجات الجدوى الاقتصادية لمشروع الامتياز وفق أسلوب التصميم والبناء والتشغيل والتسليم «DBOT» والتي جرى إعدادها من قبل شركة «KPMG» للاستشارات.

اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد مقترح الهيكلة الاستثمارية لمطار معيتيقة، الأحد، 25 يونيو 2023. (مصلحة المطارات)