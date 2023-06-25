مصلحة المرافق التعليمية تنفذ مدرستين نمودجيتين في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

تنفذ مصلحة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حاليًا مدرستين نموذجيتين في بلدية سرت، وهما «مدرسة ابن خلدون بمحلة سرت المركز ومدرسة البيان بمحلة الرباط» وفق وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد.

ونقلت «وال» عن مدير مكتب المصلحة بسرت المهندس أسامة غيث قوله إن سعة المدرستين 16 فصلًا دراسيًا لكل منهما، مؤكدًا أنهما «مدارس نموذجية حديثة ستحوي ملاعب رياضية ومعامل مدرسية ومرافق متكاملة وتقوم بتنفيذها شركات وطنية متخصصة».

- صندوق دعم الاستقرار يشرع في بناء مدرسة جديدة ببلدية سرت

وأوضح غيث، على هامش اجتماع عقده مع عميد بلدية سرت أمس السبت، أن نسبة الإنجاز حاليًا في المدرستين اللتين يشرف عليهما عدد من المهندسين تجاوزت 40%، مشيرًا إلى أن مصلحة المرافق التعليمية قامت خلال العام الماضي بصيانة 4 مؤسسات تعليمية بالبلدية سرت.

صيانة 40 مدرسة ببلديتي سرت وهراوة

وأضاف أن المدارس التي أجريت لها أعمال صيانة هي مدرسة الساعدي الطبولي بمحلة وادي جارف، ومدرسة بئر القرضابية بمحلة أبوهادي، ومدرسة الفجر الجديد بمحلة الغربيات، ومدرسة الأربعين بمحلة الأربعين شرق سرت.

ونوه مدير مكتب مصلحة المرافق التعليمية في سرت بأن خطة مصلحة المرافق التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم تشمل إجراء أعمال صيانة لأكثر من 40 مدرسة ببلديتي سرت وهراوة، وفق «وال».