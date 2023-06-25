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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 12:05 مساء
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )
حالة الطقس على الساحل الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على طرابلس. 

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على طرابلس.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر صباح الغد.
• الرياح شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون شمالية شرقية إلى متغيرة هذا اليوم على زوارة وطرابلس، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب، وتتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من شحات إلى درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )
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