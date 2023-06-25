نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على طرابلس.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على طرابلس.
• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر صباح الغد.
• الرياح شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون شمالية شرقية إلى متغيرة هذا اليوم على زوارة وطرابلس، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج.
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب، وتتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل الجبل الأخضر.
• الرياح شمالية غربية، وتكون غربية إلى جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من شحات إلى درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.
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