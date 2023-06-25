نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 25 يونيو 2023 )

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على طرابلس.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة إلى متوسطة، لاحتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة، وفي الصباح الباكر على طرابلس.

• السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر صباح الغد.

• الرياح شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون شمالية شرقية إلى متغيرة هذا اليوم على زوارة وطرابلس، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 21 و23 درجة مئوية.