بالصور.. استئناف مشروعات متوقفة في صبراتة وغدامس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، استئناف عدد من المشروعات المتوقفة منذ العام 2014 في بلديتي صبراتة وغدامس.

ولفتت الوزارة إلى «استئناف العمل في مشروع رصف طريق مخطط العلالق بصبراتة تحت إشراف ومتابعة من قِبل ديوان وزارة الإسكان والتعمير في المنطقة الغربية، وبالتنسيق والتعاون مع البلدية»، حسب بيان الوزارة.

جاء ذلك عقب زيارة وزير الإسكان أبوبكر الغاوي بلدية صبراتة في 13 يونيو الجاري، ومنح الإذن لاستئناف عدد من المشروعات المتوقفة منذ العام 2014، وذلك ضمن خطة «عودة الحياة» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق البيان.

مشروعات في غدامس

كما باشرت إحدى الشركات أعمالها، لتنفيذ شبكة مياه بمقسمي 24 و26 في بلدية غدامس، تحت إشراف ومتابعة فنية من قِبل إدارات ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الغربية، وبالتعاون والتنسيق مع البلدية.

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جاء ذلك أيضا عقب زيارتي وزير الإسكان والتعمير ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية بلدية غدامس، ولقاء عميد البلدية وأصحاب الشركات المنفذة للمشروعات. وأشار البيان إلى حل مشكلات فنية وإدارية لعدة شركات تنفذ مشروعات بالبلدية، بعد توصيات الوزير بتذليل الصعاب أمام كل الشركات، حتى تتمكن من استكمال مشروعاتها.

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تضمنت مشروعات إنشاء وصيانة الطرق وفي جميع المجالات.

استئناف العمل في أحد المشاريع التنموية بصبراتة، 24 يونيو 2023. (وزارة الإسكان)

استئناف العمل في أحد المشاريع التنموية بغدامس، 24 يونيو 2023. (وزارة الإسكان)

استئناف العمل في أحد المشاريع التنموية بغدامس، 24 يونيو 2023. (وزارة الإسكان)